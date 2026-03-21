Attacco a Diego Garcia, Iran ha mentito sui missili e l'Italia potrebbe essere colpita: l'analisi dell'esperto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’Iran non avrebbe detto la verità sul suo programma missilistico. Nella notte tra il 20 e il 21 marzo, Teheran ha tentato di colpire con due missili balistici la base congiunta anglo-americana sull’isola di Diego Garcia, nell’Oceano Indiano. Un bersaglio che, rispetto a dove sono partiti i vettori, dista 3.810 chilometri. Ciò significa che il Paese mediorientale avrebbe armi con una gittata di oltre i 2mila chilometri, contrariamente a quanto dichiarato dall’esercito. E ciò significa anche che potenzialmente tutte le città d’Italia possono essere attaccate.

Missili dell’Iran contro l’isola di Diego Garcia, perché ora anche l’Italia si preoccupa

Il fatto che il regime iraniano sarebbe dotato di missili che possono puntare bersagli ben oltre i 2mila chilometri ha fatto inevitabilmente alzare ancor di più i livelli dell’allerta in Europa. E quindi anche in Italia.

Il timore è che il conflitto possa subire un’ulteriore escalation e che l’Iran possa tentare di colpire al cuore anche i Paesi del Vecchio Continente.

ANSA

Qualora si dipanasse un simile scenario, le città italiane che maggiormente si dovrebbero preoccupare sono Roma e Milano, rispettivamente la Capitale politica del Paese e quella economica.

I due missili lanciati sull’isola di Diego Garcia non hanno raggiunto l’obbiettivo. Uno avrebbe avuto un malfunzionamento, l’altro sarebbe stato abbattuto dal sistema di difesa americano.

La mossa di Teheran e il messaggio “muscolare”

La notizia, riferita dal Wall Street Journal, è stata in parte confermata anche da fonti iraniane, che hanno parlato dell’operazione descrivendola come “un passo importante”, evidenziando che la gittata dei loro vettori sia superiore a quanto si credeva finora.

Se verrà confermato che l’Iran dispone nel suo arsenale di altre armi come quelle che hanno tentato di provocare danni alla base anglo-americana nell’oceano Indiano, vorrebbe dire che il regime ha a disposizione missili balistici a raggio intermedio (IRBM). E ciò potrebbe comportare conseguenze per la sicurezza globale.

Il punto è che, oltre al tema militare, se ne aprirebbe uno legato alla percezione di sicurezza, con l’Iran che potrebbe alimentare la minaccia sui Paesi europei e non più limitarsi a tentare di esercitare pressione nell’area del Medio Oriente.

Per questo, alcuni analisti interpretano l’attacco non andato a buon fino all’isola di Diego Garcia come un messaggio “muscolare” che l’Iran ha voluto inviare all’Occidente.

Le ipotesi sulla tipologia dei vettori utilizzati

Resta però da fare chiarezza in merito a quali tipologie di missili sono stati usati da Teheran. Tra le ipotesi c’è il missile Khorramshahr-4, che ufficialmente ha una capacità di gittata inferiore ai 4mila chilometri, ma potenzialmente sarebbe in grado di coprire distanze maggiori con carichi leggeri.

Un’altra ipotesi è che l’Iran abbia usato tecnologie derivate da programmi spaziali, utilizzandole a scopo militare.

L’analisi dell’esperto Nawaf M. Al-Thani

Nawaf M. Al-Thani, ex portavoce ufficiale e direttore delle comunicazioni strategiche (Stratcom) presso il Ministero della Difesa del Qatar, ha commentato quanto avvenuto nelle scorse ore. “Se il resoconto sull’attacco a Diego Garcia è accurato – ha scritto l’esperto -, allora una delle ipotesi fondamentali sul programma missilistico iraniano è appena crollata. Per anni il limite massimo accettato era di circa 2mila chilometri”.

“Un missile balistico che raggiunge Diego Garcia – ha aggiunto – suggerisce una gittata di circa 4mila chilometri, il che lo sposta dalla categoria a medio raggio a quella a raggio intermedio (IRBM). Si tratta di un salto strategico. La vera notizia non è se il missile sia stato intercettato. È che l’Iran potrebbe aver dimostrato una gittata ben oltre quella che gran parte del mondo credeva possedesse”.

Avere missili con una capacità di 4mila chilometri, ha spiegato ancora l’esperto qatariota, “cambia la mappa. Le principali capitali europee iniziano a entrare nel dibattito. Parigi entra nel raggio d’azione. Londra si avvicina molto di più al limite della vulnerabilità a seconda del punto di lancio e del carico utile”.