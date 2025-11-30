Attacco a La Stampa, il discorso di John Elkann: "Continueremo a informare senza farci intimidire"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Nel pomeriggio in via Lugaro 15, a Torino, è arrivato John Elkann. L’amministratore delegato di Exor, la holding finanziaria olandese che in Italia è controllata dalla famiglia Agnelli, ha visitato la sede de La Stampa, oggetto dell’assalto da parte di un gruppo di antagonisti che il 28 novembre ha fatto irruzione negli uffici, tracciato scritte sui muri e lanciato volumi per sul pavimento e lasciato escrementi nel cortile. “L’attacco che questa redazione ha subito due giorni fa è stato brutale e vile”, ha detto Elkann, che parlato anche di “un tentativo evidente di intimidire chi ogni giorno lavora per raccontare la realtà con rigore, serietà e indipendenza”.

L’intervento di John Elkann

Ai dipendenti Elkann ha detto che “respingeremo ogni atto di violenza e continueremo a informare i lettori senza farci intimidire da nulla e da nessuno”.

Ancora, l’ad di Exor considera l’assalto a La Stampa “particolarmente inquietante perché purtroppo non isolato”, riferendosi all'”assalto all’Ogr nei giorni in cui alcuni di voi erano impegnati a raccontare i lavori dell’Italian tech week”.

Due eventi “accomunati da una stessa idea, che la violenza possa sostituire il dialogo, che si possa zittire una voce, un’opinione colpendola”, secondo Elkann.

Il messaggio ai dipendenti de La Stampa

Parlando a dipendenti e loro colleghi, John Elkann ha detto: “Voglio rassicurarvi con massima fermezza che Gedi prenderà estremamente sul serio ciò che è accaduto venerdì”. In primo luogo, lunedì 1° dicembre l’azienda “incontrerà il Comitato di redazione per condividere protocolli di sicurezza ulteriormente rafforzati”.

In secondo luogo, “continueremo a informare i lettori senza farci intimidire da nulla e da nessuno”. In terzo luogo, infine, “A questi atti di violenza la risposta del giornale è la stessa: non arretrare neanche un centimetro dalle sue convinzioni e dai suoi valori”.

La polemica di Meloni contro Francesca Albanese

Sulla vicenda la relatrice dell’Onu Francesca Albanese è intervenuta dal palco dell’evento Ricostruire la giustizia presso l’Università Roma Tre. A proposito dell’assalto ha ribadito che “non bisogna commettere atti di violenza nei confronti di nessuno”, ma nel contempo ha sottolineato: “Questo sia anche un monito alla stampa per tornare a fare il proprio lavoro”.

Le sue parole hanno scatenato polemiche, specialmente da parte di Giorgia Meloni. “Chiunque cerchi di riscrivere la realtà per attenuare la gravità di quanto accaduto compie un errore pericoloso”, ha detto la premier”.