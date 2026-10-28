Attacco all'ambasciata di Israele a Belgrado, guardia accoltellata e aggressore ucciso: "È attentato"

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Azione contro l’ambasciata d’Israele a Belgrado, in Serbia. Un minorenne armato di coltelli è stato ucciso nella notte dopo aver aggredito un agente di polizia di guardia davanti alla sede diplomatica. Il ministro dell’Interno serbo Ivica Dacic ha definito l’episodio un “attacco terroristico” e ha detto che l’aggressore era da tempo monitorato dai servizi di sicurezza perché sostenitore dello Stato islamico. La guardia aggredita è rimasta lievemente ferita nella colluttazione.

Attacco all’ambasciata di Israele a Belgrado

Attacco contro l’ambasciata israeliana a Belgrado nella notte tra il 27 e il 28 ottobre.

Attorno alla mezzanotte un minorenne ha aggredito e tentato di accoltellare un agente di polizia di guardia davanti alla sede diplomatica. Il giovane è stato ucciso dal poliziotto, rimasto lievemente ferito nella colluttazione.

ANSA

Il ministro: “Attentato terroristico”

L’attacco nella capitale della Serbia è avvenuto a poche ore dalla chiusura dei seggi in Israele, quando stavano iniziando ad arrivare i primi risultati delle elezioni.

Secondo la polizia serba non si tratterebbe di una coincidenza ma di una provocazione pianificata.

Il ministro dell’Interno del governo uscente di Vucic, Ivica Dacic, ha definito l’episodio un “attacco terroristico“.

E ha affermato che l’aggressore, originario della città di Sabac, era monitorato da tempo dai servizi di sicurezza in quanto sostenitore dello Stato Islamico.

Dacic ha poi dichiarato che a seguito dell’attacco è stato elevato al massimo il livello di allerta terrorismo in Serbia.

L’aggressore già arrestato in Germania

Secondo quanto riportano i media serbi, l’aggressore era stato arrestato a maggio a Monaco di Baviera con l’accusa di preparare un attentato terroristico.

Era stato quindi espulso dalla Germania e rimpatriato in Serbia a luglio.

Ambasciata israeliana già presa di mira nel 2024

Già in passato l’ambasciata israeliana a Belgrado era stata presa di mira da un attacco.

Nel giugno 2024 un 25enne serbo armato di balestra aveva ferito gravemente un agente di polizia di guardia davanti alla sede diplomatica, venendo poi ucciso dagli agenti.

L’attentato è avvenuto a pochi giorni dalle elezioni parlamentari tenutesi domenica in Serbia, che hanno sancito la sconfitta del presidente Aleksandar Vucic, al potere da lungo tempo, e la vittoria del movimento degli studenti.