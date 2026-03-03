Attacco all'Iran, in Italia spaventano benzina e bollette luce-gas: rischio aumenti fino a quasi 600 euro

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La guerra all’Iran e l’escalation in Medioriente, oltre a ridisegnare scenari di alleanze e potere a livello globale e a provocare vittime anche tra i civili, avrà conseguenze anche sulle tasche delle famiglie italiane a causa dei rincari dei prezzi del gas e del petrolio. Si rischiano aumenti significativi sulle bollette e per i rifornimenti di benzina, con scenari che ovviamente variano e che al momento non son prevedibili. Assium (l’Associazione in Italia che rappresenta tutti gli Utility Manager operanti nel settore dell’energia, gas e telecomunicazioni) stima tra i 207 e quasi 600 euro la spesa annua in più che potrebbe derivare dal rialzo del prezzo del gas.

Borse, petrolio e gas, come cambiano i prezzi

La prima riflessione va fatta sullo stretto di Hormuz, da cui passa un quinto degli idrocarburi globali.

Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato chiuso Hormuz, affermando che colpiranno qualunque nave tenterà di passare.

Capitolo prezzo del gas: ddopo la decisione del Qatar di chiudere i suoi impianti di metano liquefatto, il prezzo della materia prima ad Amsterdam, borsa europea di riferimento, è aumentato del 40%, a 44 euro al Megawattora.

Spaventano i prezzi di benzina, diesel e gasolio

Come spiegato da Gianni Murano, presidente di Unem, al Corriere della Sera, l’Italia importa da circa 40 Paesi e solo in minima parte attraverso lo Stretto di Hormuz.

Per cui, “non ci sono segnali al momento di rischi sulle forniture“. Ma per quanto riguarda i prezzi l’allarme è più che giustificato.

I primi impatti, infatti, si sono già fatti sentire con il deciso rialzo dei prezzi dei carburanti. “La benzina in modalità self service è aumentata di 3 millesimi a 1,673 euro al litro, il diesel self service di 8 millesimi a 1,728 euro e il diesel servito a 1,865 euro/litro (+7%)”, ha detto Gianni Murano.

“Il gasolio è al livello più alto dal 28 febbraio 2025. Gli aumenti non tenevano ancora conto del balzo delle quotazioni petrolifere di ieri, quindi gli effetti sui prezzi al distributore si vedranno a partire da oggi”, ha aggiunto.

Ripercussioni sulle bollette del gas fino a 600 euro

Secondo Assium la spesa annua in più che potrebbe derivare dal rialzo del prezzo del gas è stimata tra i 207 e quasi 600 euro.

Un aumento delle tariffe del 10% su luce e gas porterebbe una famiglia media a spendere 207 euro l’anno in più (+135 euro per il gas, +72 euro l’energia elettrica).

Un aumento del 20% su entrambe le fonti energetiche comporterebbe invece un aggravio di 378 euro l’anno (+270 euro il gas, +108 euro la luce).

Infine un incremento del +30% per il gas e del +25% per la luce, porterebbe a un aggravio di 585 euro annui (+405 euro il gas, +180 euro la luce).

I rischi per chi ha contratti a prezzo variabile

Come spiegato a Repubblica da Federico Bevilacqua, presidente Assium, l’associazione italiana degli Utility manager, rischia ripercussioni soprattutto chi ha contratti a prezzo variabile.

Le condizioni economiche, infatti, sono legate all’andamento delle quotazioni dell’energia sui mercati. Sul totale dei contratti di fornitura gas stipulati in Italia, si stima che circa il 25% siano a prezzo variabile.

In realtà anche chi ha la fornitura della materia prima a prezzo fisso potrebbe subire rincari. Gli operatori, se dovesse proseguire il trend al rialzo, potrebbero modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, applicando, appunto, degli aumenti.

A Mattino Cinque poi è intervenuti Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: per quanto riguarda gli effetti sulle bollette (del 10-15%), già per altro aumentate, questi saranno visibili non subito ma tra almeno un mese.

Mentre per quanto riguarda i carburanti gli aumenti dei costi dei trasporti sono già evidenti.