Attacco alla Casa Bianca nel giorno del compleanno di Trump, droni e cecchini pronti a sparare sulla folla

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’FBI avrebbe sventato un piano per compiere un attentato alla Casa Bianca durante l’evento UFC America 250, l’incontro di arti marziali tenutosi di fronte alla residenza del presidente degli USA, organizzato nel giorno del compleanno di Donald Trump. Il piano avrebbe previsto l’utilizzo di droni esplosivi e di cecchini che avrebbero dovuto sparare sulla folla. L’FBI avrebbe parlato di una “rete informale” di persone dietro al piano.

Sventato un piano per un attacco terroristico alla Casa Bianca

Le uniche informazioni ufficiali diffuse sul piano sventato dall’FBI sono quelle scritte dal direttore Kash Patel sul suo profilo X:

Il 10 giugno l’FBI e le forze dell’ordine sono venute a conoscenza di un potenziale attacco contro l’evento UFC America 250 a Washington D.C. […]. Diverse persone sono state arrestate e il piano è stato sventato prima che potesse entrare in azione.

ANSA

Il resto delle informazioni proviene invece da fonti anonime, citate da alcuni canali di informazione statunitensi come CBS e Fox News.

I dettagli del piano emersi sulla stampa

Secondo le fonti interpellate dai giornalisti statunitensi, il piano avrebbe dovuto svolgersi in due fasi. Durante la prima, droni esplosivi avrebbero attaccato la Casa Bianca e le strutture circostanti, mentre si svolgeva UFC America 250, l’incontro di MMA organizzato nel giorno del compleanno di Donald Trump, il 14 giugno, di fronte alla residenza presidenziale.

Alcuni cecchini avrebbero dovuto sparare sulla folla che si era radunata per assistere all’incontro. A questo punto, un gruppo di persone avrebbe dovuto approfittare del caos per assaltare la Casa Bianca.

Secondo Associated Press invece, le persone coinvolte sarebbero almeno 5, arrestate tra Ohio, Missouri e California.

Come sarebbe stato scoperto il piano e chi lo ha organizzato

L’FBI avrebbe scoperto il piano dopo che la famiglia di una persona residente in Ohio ha chiamato la polizia, perché un membro della famiglia stessa avrebbe accennato di voler fare qualcosa di pericoloso a Washington D.C.

Sul telefono di questa persona sarebbe stata scoperta una chat di Signal, app di messaggistica anonima, con diverse persone che discutevano del piano.

Le fonti di CBS descrivono l’organizzazione come un “informal network“, un’organizzazione informale, quindi senza nessuna affiliazione a gruppi terroristici esterni.

Sean Curran, direttore del Secret Service, le guardie del corpo del presidente degli Usa, ha confermato l’operazione, dichiarando però che ogni commento ufficiale è rimandato al processo contro i supposti organizzatori dell’attacco.