Attacco alla nave umanitaria Ocean Viking, "la guardia costiera ci ha sparato addosso": cosa è successo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La nave umanitaria Ocean Viking “è stata deliberatamente e violentemente attaccata in acque internazionali dalla guardia costiera libica che ha sparato centinaia di colpi contro la nostra nave. Lo scrive Sos Mediterranee in un post su X nel quale allega le foto dei bossoli e dei finestrini frantumati dai colpi. Gli 87 sopravvissuti e l’equipaggio “stanno bene”.

Cosa è successo alla Ocean Viking

“Stiamo lavorando a ricostruire gli eventi”. E’ quanto si legge sul profilo X di Sos Mediterranee Italia, dove l’Ong ha pubblicato le foto dei bossoli e dei vetri colpiti.

Stando alla denuncia sui social, la Ocean Viking è stata attaccata in acque internazionali dalla guardia costiera libica.

“Solidarietà con l’equipaggio della Ocean Viking di Sos Mediterranee, che oggi è stato attaccato con colpi d’arma da fuoco dalla cosiddetta guardia costiera libica. Cos’altro deve succedere perché l’Italia smetta di finanziare queste pericolose milizie criminali?”, scrive su X Sea Watch.

L’ultima operazione della Ocean Viking

La scorsa notte la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee ha salvato 47 persone, tra le quali 9 minori non accompagnati, che erano nelle acque internazionali al largo della Libia a bordo di un gommone in difficoltà.

La nave è intervenuta a seguito di un alert di AlarmPhone. La gran parte dei migranti proviene dal Sudan.

La ong ha fatto sapere che “le autorità italiane hanno assegnato il porto di Marina di Carrara, a oltre 1.300 km di distanza e a 3 giorni e mezzo di navigazione. Ancora una volta questo porto distante ci allontana dal Mediterraneo centrale, dove sono disperatamente necessari gli sforzi di soccorso. Questa pratica costa vite umane ogni giorno”.

I cadaveri di tre sorelle sudanesi

Sempre davanti alle coste libiche, sabato altri 60 africani – nigeriani, etiopi, eritrei, malesi, ivoriani e sudanesi – tra cui una donna incinta e un minore con ustioni gravi, sono stati salvati da un’altra nave ong, la “Nadir”, che ha anche recuperato prima di fare rotta per Lampedusa i cadaveri di tre sorelle sudanesi di 17, 12 e 9 anni.

“Ci chiediamo – la reazione di Save the Children – a quante morti di bambine, bambini e famiglie di migranti dovremo ancora assistere prima che si concretizzi un sistema coordinato di ricerca e soccorso in mare che eviti tragedie come queste.

Un sistema che, oltre a contrastare il traffico di essere umani in mano a criminali senza scrupoli, permetta alle navi impegnate in zona Sar di continuare a salvare vite in mare”.