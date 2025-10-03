Attacco alla sinagoga di Manchester, polizia uccide una delle vittime: "Conseguenza tragica e imprevedibile"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una delle vittime dell’attacco alla sinagoga di Crumpsall a Manchester durante lo Yom Kippur è stata uccisa dalla polizia, durante le operazioni in contrasto all’assalitore che ha investito e accoltellato fedeli. Le forze dell’ordine hanno parlato di fatto “imprevedibile”, mentre diffuso è il dolore per l’accaduto e l’allarme per il crescente antisemitismo.

L’attacco alla sinagoga di Manchester

La città di Manchester è sotto choc per il sanguinoso attacco avvenuto mercoledì 1 ottobre nei pressi della sinagoga ortodossa di Crumpsall, durante la celebrazione dello Yom Kippur, la ricorrenza più sacra del calendario ebraico.

Intorno alle 9:30, un uomo ha lanciato un’auto contro alcuni fedeli, per poi aggredirli con un coltello. Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali sono decedute poco dopo. Tra le vittime figurano Adrian Daulby, 53 anni, e Melvin Cravitz, 66, i cui nomi sono stati diffusi dalle autorità britanniche.

Una delle vittime è stata uccisa fortuitamente dalla polizia britannica

Secondo quanto emerso dall’autopsia, una delle due vittime sarebbe stata colpita mortalmente proprio da un’arma in dotazione alla polizia.

La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine britanniche, con una nota a firma del capo della polizia, sir Stephen Watson, che ha descritto l’accaduto come “una tragica e non prevedibile conseguenza dell’azione richiesta con urgenza per fermare l’orribile attacco”.

Come riporta Adnkronos, l’assalitore non era in possesso di un’arma da fuoco e non può quindi essere responsabile di quell’omicidio, considerando il riscontro di un proiettile durante l’autopsia.

Chi è l’assalitore

Il sospettato, identificato come Jihadi al-Shamie, 35enne di origini siriane e cittadino britannico dal 2006, è stato ucciso dagli agenti intervenuti sul posto.

Le autorità hanno innalzato il livello di sicurezza attorno a sinagoghe e siti ebraici in tutto il Paese. La comunità ebraica britannica ha reagito con rabbia e dolore, denunciando un clima di antisemitismo crescente.

Il rabbino capo Ephraim Mirvis ha parlato di “tragico risultato di un’incessante ondata di odio contro gli ebrei”. Il premier Keir Starmer ha interrotto un vertice a Copenaghen per rientrare a Londra, ribadendo tolleranza zero verso la violenza antisemita.

Dopo l’attentato alla sinagoga anche re Carlo ha espresso vicinanza, manifestando tristezza e stupore. “Io e mia moglie siamo stati profondamente scioccati e rattristati nell’apprendere del terribile attacco a Manchester, avvenuto soprattutto in un giorno così significativo per la comunità ebraica. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con tutti coloro che sono stati colpiti da questo orrendo episodio e apprezziamo immensamente la rapidità dell’intervento dei servizi di emergenza” ha dichiarato il sovrano.