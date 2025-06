Attacco con coltello ad Anversa, uomo accoltella passeggeri di un bus: un morto, fermato l'aggressore

Lunedì pomeriggio c’è stato un attacco con coltello su un autobus De Lijn ad Anversa. Un passeggero è stato ucciso e altre due persone sono rimaste ferite. Il sospetto è stato subito arrestato. A riferirlo sono i media belgi, tra i quali Le Soir. L’attacco è avvenuto sul bus 36, una linea su cui sono stati segnalati numerosi episodi di violenza.

L’attacco sul bus ad Anversa

L’attacco, avvenuto intorno alle 14.30, e sarebbe stato compiuto da un uomo solo che è stato subito bloccato e arrestato dalla polizia locale.

La vittima è un passeggero anziano di 76 anni.

Fonte foto: ANSA

Attacco con coltello ad Anversa

Da quanto riportano i media locali, il sospetto fermato avrebbe 38 anni.

Tra i feriti c’è anche l’autista del mezzo e un passeggero che era intervenuto per fermare la violenza: entrambi sono stati trasportati in ospedale e al momento non si conoscono le loro condizioni.

Le indagini della polizia

Sono ancora in corso le indagini sulle circostanze dell’attacco e per capire il movente del gesto.

La polizia aveva già ricevuto una segnalazione secondo cui qualcuno a bordo del bus si stava comportando in modo strano ed è intervenuta rapidamente sul posto.

L’attacco è avvenuto in Ernest Claesstraat, sulla Linkeroever, stando a quanto riportano i media locali.

I precedenti attacchi alla linea bus 36

Come riferito dai media locali, l’attacco è avvenuto sul bus 36 ad Anversa, una linea su cui sono stati segnalati numerosi episodi di violenza. L’anno scorso un pullman è stato attaccato dall’esterno con una pistola ad aria compressa.

Ci sono stati anche diversi casi di vandalismo e gli autisti sono già stati vittime di aggressioni.