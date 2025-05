Attacco con coltello in stazione ad Amburgo, numerosi feriti e aggressore fermato dalla polizia tedesca

Attacco con coltello nella stazione di Amburgo. Almeno 17 persone sono rimaste ferite in un nuovo attacco avvenuto in Germania: tre sarebbero in condizioni critiche, altre tre in modo grave, mentre sei persone avrebbero riportato lesioni lievi.

L’attacco con coltello ad Amburgo

L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 23 maggio, sul binario 13/14 della stazione centrale della città tedesca.

Non sono state diffuse ancora notizie sul possibile movente, ma dalle ricostruzioni riportate dalla stampa locale, intorno alle 18.05 la responsabile dell’attacco avrebbe iniziato a colpire chi era a tiro sulla banchina.

Arrestata una donna

Sul proprio profilo X la polizia di Amburgo ha confermato che è in corso un'”importante operazione di polizia” e l’arresto di una persona sospettata. “Stiamo indagando e forniremo ulteriori informazioni a breve” si legge in uno dei post.

Stando alle prime informazioni del quotidiano tedesco Bild, in seguito all’attacco la polizia federale ha arrestato una donna di 39 anni.

Tramite i social la polizia ha comunicato che “in base alle informazioni raccolte finora partiamo dal presupposto che abbia agito da sola”.

Stando al portale d’informazione Spiegel, la donna soffrirebbe di disturbi mentali.

I soccorsi alla stazione centrale

Secondo quanto riportato da Bild, alcuni dei 17 feriti stanno ricevendo le cure del personale medico a bordo dei treni, mentre sul posto è intervenuta anche una squadra di intervento in caso di crisi della Croce Rossa per assistere i parenti delle persone colpite.

Il portavoce dei vigili del fuoco ha riferito che almeno tre delle vittime dell’attacco sarebbero tra la vita e la morte. Le condizioni degli altri feriti, invece, non desterebbero preoccupazioni

Il servizio ferroviario della stazione è attualmente sospeso. Tutta l’area attorno allo scalo è stata blindata per permettere i soccorsi e le indagini.

L’ultimo precedente

L’attacco ad Amburgo riaccende i timori sul rischio attentati in Germania, a distanza di circa due mesi dall’ultimo grave episodio a Mannheim, dove un’auto è piombata sulla folla in una zona pedonale causando due vittime e diversi feriti.