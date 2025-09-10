Attacco con coltello in un liceo di Antibes in Francia, tre feriti e aggressore arrestato: la ricostruzione

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Attacco in un liceo di Antibes: un ex studente di 18 anni ha attaccato con un coltello una professoressa e uno studente, ferendo anche una terza persona, ma nessuno è in pericolo di vita. L’aggressore è stato arrestato dopo essersi barricato nel liceo, indagini in corso sul movente, mentre arrivano parole dure dalle istituzioni contro l’escalation di violenza nelle scuole francesi.

L’attacco con coltello nel liceo di Antibes

Attimi di terrore oggi – mercoledì 10 settembre – ad Antibes, nel dipartimento delle Alpi Marittime, in Francia, dove un ex studente di 18 anni ha fatto irruzione nell’istituto agrario “Vert d’Azur”, aggredendo con un coltello insegnanti e studenti. Il bilancio è di tre feriti, nessuno in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore – vestito con pantaloni mimetici e una maglietta nera – si è introdotto nel campus nel primo pomeriggio, armato di un coltello, e ha aggredito una docente di inglese di 52 anni, che ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita.

123RF Attacco con coltello in un liceo di Antibes, dove un ex studente 18enne ha aggredito tre persone

Il 18enne ha colpito poi uno studente di 16 anni, ferito in modo superficiale. Anche una terza persona è rimasta contusa durante l’episodio, senza conseguenze gravi. Dopo l’assalto, il giovane si è barricato nell’ufficio del preside, venendo poi bloccato dalla Polizia.

Le indagini della Polizia

Le Forze dell’Ordine hanno fin da subito precisato che il giovane aggressore non risulta schedato per jihadismo, né inserito nel registro nazionale di prevenzione della radicalizzazione.

La Procura di Grasse ha affidato le indagini al Servizio regionale di Polizia giudiziaria per chiarire il movente dell’attacco e verificare eventuali legami dell’aggressore con episodi precedenti. Al momento, tutto lascia pensare a un atto isolato.

L’episodio si inserisce tuttavia in una serie di aggressioni con coltello registrate negli ultimi mesi in diversi istituti scolastici francesi, che hanno riacceso il dibattito nazionale sulla sicurezza nelle scuole.

La reazione delle istituzioni

Il sindaco di Antibes, Jean Leonetti, ha ringraziato pubblicamente il personale scolastico per la prontezza con cui è riuscito a contenere la situazione, definendo l’accaduto “un’aggressione brutale che non deve trovare spazio nelle nostre scuole”.

La ministra dell’Agricoltura (sotto la cui supervisione si trovano gli istituti agrari), Annie Genevard, si è recata sul posto, dove ha prima definito l’attacco “terribile e inaccettabile”, e ha poi dichiarato: “Un insegnante e uno studente sono stati selvaggiamente aggrediti in un liceo orticolo di Antibes. Offro il mio pieno sostegno alle vittime, ai loro cari, agli studenti e all’intera comunità educativa”.

“Le scuole devono rimanere un santuario repubblicano – ha poi aggiunto la ministra Gebenard – la violenza non ha posto qui e non sarà mai tollerata”.