Attacco con spray tossico e coltello in una fabbrica di pneumatici in Giappone: almeno 15 gli operai feriti

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Resta avvolto nel mistero il movente dietro l’attacco nella fabbrica di pneumatici Yokohama a Mishima, in Giappone. Un uomo è entrato armato di coltello e spray tossico e ha gravemente ferito almeno 15 persone che svolgevano il proprio turno di lavoro nell’edificio. Il presunto colpevole è stato arrestato, le vittime si trovano in ospedale, alcune in gravi condizioni.

L’attacco alla fabbrica in Giappone

Attorno alle ore 16:30, ora locale, di venerdì 26 dicembre, una chiamata allarmante è arrivata alla polizia di Mishima.

Alcuni operai denunciavano che “cinque o sei persone sono state accoltellate da qualcuno” nella fabbrica accanto alla loro.

L’attacco è avvenuto presso la Yokohama Rubber Company della città di Mishima, nella prefettura di Shizuoka, a ovest di Tokyo. All’interno dello stabilimento si svolge l’attività di produzione di pneumatici per camion e autobus.

La notizia è stata confermata dai Vigili del fuoco di Fujisan Nanto all’agenzia stampa Associated Press, ma sono pochi i dettagli a riguardo.

Spray tossico e coltello: i feriti sono gravi

Un uomo si è introdotto all’interno dello stabilimento dove numerosi operai stavano regolarmente svolgendo il proprio lavoro.

L’attentatore ha iniziato a scagliarsi contro i dipendenti della fabbrica armato di un coltello e di una bomboletta spray.

Il dipartimento dei vigili del fuoco racconta di 8 persone trasportate in ospedale con ferite di arma da taglio, almeno 5 in gravi condizioni.

Altre 7 persone sono rimaste ferite dal liquido lanciato loro addosso, che si presume fosse candeggina e si trovano attualmente in ospedale.

Il sito di notizie giapponese NHK ha affermato che tutte le vittime sono rimaste coscienti.

Arrestato un uomo di 38 anni

Un portavoce della prefettura di Shizuoka ha dato notizia dell’arresto dell’aggressore, un uomo di 38 anni di cui non sono state rivelate ulteriori informazioni.

L’uomo è accusato di tentato omicidio e, rivela il quotidiano Asahi Shimbun citando fonti investigative, sarebbe in qualche modo collegato allo stabilimento di pneumatici.

Nel momento dell’attacco, il presunto colpevole indossava una maschera antigas ed era armato di un coltello da sopravvivenza.

Le forze dell’ordine e le autorità giapponesi stanno mantenendo il massimo riserbo su quanto accaduto e non è chiaro quale sia stato il movente dell’attacco.