Attacco degli Usa in Venezuela, l'appello di Giuseppe Conte a Giorgia Meloni contro "la palese violazione"

Per il momento sull’attacco degli Stati Uniti in Venezuela è in corso un rigoroso silenzio, almeno sui social. I politici italiani non commentano, ad eccezione del titolare degli Esteri Antonio Tajani, la mossa di Trump. Tra i primi a rompere il silenzio c’è l’ex premier Giuseppe Conte, che ha affidato ai canali ufficiali il suo commento con un appello: “Il Governo Meloni condanni questi attacchi”.

Il commento di Giuseppe Conte

Il 3 dicembre gli Usa hanno attaccato il Venezuela e hanno catturato il presidente Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato un costante monitoraggio per la “sicurezza della comunità italiana”.

Nel frattempo Giuseppe Conte ha affidato ai social il suo commento. L’ex premier sottolinea che la mossa di Donald Trump “non ha nessuna base giuridica”.

ANSA Giuseppe Conte fa un appello a Giorgia Meloni dopo l’attacco degli Usa in Venezuela: “Il governo condanni questi attacchi”

Quindi parla di “una palese violazione del diritto internazionale” che si manifesta con “il predominio del più forte”.

Infine si rivolge a Giorgia Meloni e il suo governo, al quale chiede la condanna degli attacchi anche a tutela dei “nostri connazionali”.

L’appello alla comunità internazionale

Nella sua nota Giuseppe Conte si rivolge alla “intera comunità internazionale” alla quale chiede che “si faccia sentire”.

Soprattutto, l’ex premier ricorda che “nessuno potrà sentirsi più al sicuro” finché “le regole valgono solo per i nemici e non per gli amici”. “Per noi il diritto internazionale non vale fino a un certo punto”, conclude l’ex premier.

La nota di Giorgia Meloni

La mattina di sabato 3 gennaio, appresa la notizia dell’attacco di Washington a Caracas, Palazzo Chigi ha rilasciato una nota per dare notizia che il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni “segue con attenzione la situazione in Venezuela”.

Meloni è in costante contatto con Antonio Tajani per “assumere informazioni sui nostri connazionali“. Per il momento la premier non ha rilasciato note ufficiali sui suoi canali social, un silenzio che in parte arriva anche dall’opposizione. Le prossime ore si rivelano cruciali per l’escalation degli eventi.