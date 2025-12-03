Attacco del M5s a Salvini contro il Ponte sullo Stretto di Messina, "è un ministro preso su Temu"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina è stata oggetto di un acceso scontro politico il 3 dicembre a Montecitorio, dove le opposizioni hanno incalzato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, sul progetto che ha ricevuto rilievi dalla Corte dei Conti. Il dibattito ha coinvolto il gruppo del M5S e Avs, i quali hanno contestato aspramente i costi, le procedure amministrative e l’opportunità di procedere con l’opera.

Attacco del M5s a Salvini contro il Ponte sullo Stretto di Messina

Come riporta ANSA, il ministro Salvini ha difeso con fermezza la realizzazione del Ponte sullo Stretto Messina, affermando che “milioni di italiani lo vogliono” e che l’opera è una priorità richiesta dall’Europa, assicurando che si farà nonostante le critiche.

Il dibattito si è concentrato anche sui presunti errori procedurali che secondo Sergio Costa del M5S esporrebbero lo Stato a penali miliardarie, portandolo a dire che il Ministro sarebbe stato preso “su Temu“.

ANSA

Matteo Salvini

Costa ha parlato di dieci irregolarità nel provvedimento, domandando sarcasticamente al Ministro se lui e il suo staff siano stati scelti “su Temu” per l’elevato numero di errori procedurali.

Il deputato pentastellato ha sollevato un serio allarme finanziario, accusando il Ministro di aver firmato un “contratto d’insolvenza” che potrebbe portare lo Stato a pagare una penale fino a circa 1,5 miliardi di euro al consorzio appaltatore in caso di blocco dell’opera.

Come si è difeso Salvini

Salvini ha risposto alle interrogazioni ribadendo la ferma volontà del Governo di portare a termine l’infrastruttura.

Salvini ha riconosciuto che il progetto ha ricevuto rilievi da parte della Corte dei Conti su tre fronti principali: le interlocuzioni con la Commissione europea, le procedure amministrative per l’adozione dei documenti necessari alla delibera CIPE e aspetti di merito sulla procedura scelta.

Il ministro ha assicurato che il Governo è al lavoro per integrare il corposo apparato documentale e superare i rilievi, pur confermando che non è intenzione del Governo avviare una nuova gara.

La scelta di non procedere con un nuovo bando è stata definita da Salvini come una decisione di “buon senso”, giustificata dalla necessità di applicare al Ponte sullo Stretto le stesse regole usate per altre opere strategiche.

Le critiche di Bonelli (Avs)

Anche Angelo Bonelli (AVS) ha contestato aspramente il progetto del Ponte, concentrandosi in particolare sull’aumento spropositato dei costi e sul mancato coinvolgimento dei privati.

Bonelli ha accusato Salvini di avere meno a cuore i conti pubblici rispetto a Silvio Berlusconi, il cui progetto prevedeva un project financing con il 60% dei costi a carico dei privati e il 40% dello Stato.

L’attuale progetto, invece, prevede il 100% dei 13,5 miliardi di euro a carico dello Stato, a fronte di un appalto che nel 2006 era stimato a 3,9 miliardi.