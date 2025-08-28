Attacco della Russia su Kiev in Ucraina, danneggiata sede delegazione Ue: molti morti e feriti nella capitale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un nuovo attacco della Russia in Ucraina, a Kiev, ha fatto registrare almeno 14 morti e 38 feriti. Nel raid è rimasta danneggiata anche la sede della delegazione Ue. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha fatto sapere che il personale della delegazione è “al sicuro”.

Il bilancio dell’attacco della Russia a Kiev in Ucraina

Il bilancio dell’attacco sferrato dalla Russia a Kiev nella notte, riferito dal capo dell’amministrazione militare di Kiev, Tymur Tkachenko, e riportato da ANSA, è di almeno 14 morti e 38 feriti. Tra le vittime ci sono anche bambini e ragazzi, di 2, 14 e 17 anni.

Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha affermato che è stata una “notte terribile” per Kiev. “Molti edifici – ha aggiunto – sono stati danneggiati nei quartieri di Darnytskyi, Dniprovskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi e Desnianskyi”.

ANSA

I soccorsi a Kiev dopo l’attacco russo.

Il premier britannico, Keir Starmer, ha definito l’attacco sferrato dalla Russia “insensato“. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato di “terrore e barbarie“. Secondo Macron, l’atto russo dimostrerebbe la “volontà di pace” di Vladimir Putin.

Danneggiata la sede della delegazione Ue a Kiev

Con un messaggio pubblicato su X, la commissaria Ue per l’Allargamento, Marta Kos, ha reso noto che “la delegazione dell’Ue a Kiev è stata danneggiata dagli attacchi russi contro aree civili”.

Kos ha poi aggiunto: “Condanno fermamente questi brutali attacchi, un chiaro segnale che la Russia rifiuta la pace e sceglie il terrore. La nostra piena solidarietà va al personale dell’Unione europea, alle loro famiglie e a tutti gli ucraini che stanno subendo questa aggressione”.

Il messaggio di Ursula von der Leyen dopo l’attacco russo a Kiev

Anche la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è intervenuta pubblicamente per fornire un aggiornamento sulla situazione a Kiev, in Ucraina, dopo l’attacco russo.

Le sue parole, sempre su X: “Un’altra notte di bombardamenti incessanti da parte della Russia ha colpito infrastrutture civili e ucciso innocenti. Ha colpito anche la nostra delegazione UE a Kiev. Il personale della delegazione è al sicuro. La Russia deve cessare immediatamente i suoi attacchi indiscriminati contro le infrastrutture civili e unirsi ai negoziati per una pace giusta e duratura”.