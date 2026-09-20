Attacco di De Luca a Bonelli, arriva la difesa di Fratoianni: “Bullo attaccato al potere come una cozza”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Nicola Fratoianni prende le difese del compagno di coalizione Angelo Bonelli, attaccato duramente da Vincenzo De Luca. Il leader di Avs è intervenuto sui social parlando di attacco volgare e definendo l’ex presidente della regione Campania e attuale sindaco di Salerno “un bullo attaccato al potere”.

Bonelli attaccato da De Luca, interviene Fratoianni

“L’avete visto Vincenzo De Luca che attacca volgarmente Angelo Bonelli? Un bullo attaccato al potere più di una cozza allo scoglio, più della muffa al formaggio rimasto troppo in frigorifero. Il passato che si attacca al futuro”, ha scritto Fratoianni sui social.

“No, scherzavo. Questo linguaggio non ci appartiene. Noi facciamo politica”, ha poi aggiunto l’esponente di Avs. “Lasciamo il cabaret ai comici. Ma solo a quelli bravi. Per carità di patria. Un abbraccio ad Angelo”, ha concluso Fratoianni.

Cosa ha detto De Luca su Bonelli

Nei giorni scorsi Vincenzo De Luca ha rivolto parole dure ad Angelo Bonelli, nell’ambito delle sue critiche alla linea del centrosinistra. L’ex presidente della Regione Campania ha definito il leader di Europa Verde “il salice piangente della politica italiana” e “uno dei produttori di depressione nazionale”, ironizzando anche sul presunto effetto “portasfiga” del deputato.

Gli attacchi sono arrivati nel commentare una fotografia che ritraeva Bonelli insieme a Nicola Fratoianni e si inseriscono nelle più ampie riflessioni di De Luca sull’assenza, a suo giudizio, di una strategia politica chiara nell’opposizione.

La fotografia scattata in un ristorante, che ritrae i leader del centrosinistra, è stata paragonata ironicamente da De Luca allo scatto dei grandi del mondo nella conferenza di Yalta alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

La replica di Bonelli e del Pd a De Luca

“Davanti a tale violenza non so proprio come commentare”, ha commentato a caldo Angelo Bonelli raggiunto dal Corriere della Sera.

“Cosa devo rispondere a una persona che mi ricopre di insulti sul piano personale? È il simbolo di una degenerazione che non è politica, ma culturale e umana. E De Luca la sta impersonificando al massimo”, ha aggiunto il leader dei Verdi, aggiungendo di non aver mai ricevuto attacchi del genere neanche da destra.

“Solidarietà a Bonelli. Le frasi che gli ha rivolto il sindaco di Salerno vanno ben oltre la critica politica e diventano offesa personale, è un linguaggio che non appartiene al Partito Democratico”, ha commentato Arturo Scotto, deputato del Pd.