Attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, Paolo Zampolli sicuro: "Rottura chiara, aspettava l'aiuto in Iran"

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Paolo Zampolli, amico personale di Donald Trump e inviato speciale del governo americano per le Global Partnership, è intervenuto sul botta e risposta del capo della Casa Bianca con Giorgia Meloni. Dopo l’incontro al G7 in Francia, il presidente Usa ha detto di essere stato implorato dalla premier italiana per fare una foto. La replica della leader di Fdi: “Noi e l’Italia non imploriamo nessuno”. Per Zampolli la linea del tycoon “documenta una chiara rottura”.

Paolo Zampolli sulle tensioni tra Trump e Meloni

Intervistato da La Repubblica, Paolo Zampolli ha detto che il messaggio pubblicato sul social da Trump “è ora la linea ufficiale dell’amministrazione degli Stati Uniti”.

“Il presidente si aspettava l’aiuto dell’Italia – ha detto l’inviato speciale Usa – durante le operazioni in Iran, ma non lo ha ricevuto. Ha fatto molto per il paese e aveva dato una chiara investitura politica alla premier Meloni, su varie questioni, senza poi ricevere sostegno su una iniziativa di grande importanza”.

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Su Truth il presidente Usa ha scritto che la premier Giorgia Meloni “dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l’Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi ‘numeri’. No, grazie”.

“Mi ha chiesto ripetutamente di farsi una foto con me – ha aggiunto il tycoon nel post – durante il vertice del G7 in Francia. La sua popolarità in Italia è in calo, forse perché ha voltato le spalle agli Stati Uniti – un Paese che ama e protegge davvero l’Italia – rifiutandosi di impedire all’Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari (cosa che, peraltro, ha fatto anche la Nato!)”.

La delusione di Trump per il mancato appoggio contro l’Iran

Secondo Zampolli, è chiaro che Donald Trump sia rimasto “deluso per il mancato appoggio nelle operazioni relative all’Iran”.

“È una questione politica – ha detto – come si capisce anche dai commenti che fa sulla situazione elettorale e l’interesse della premier a rilanciare il rapporto ora che la guerra è finita, a causa delle sue difficoltà interne. Queste sono cose che ha scritto, non speculazioni mie”.

L’inviato Usa ha poi aggiunto: “che il presidente avesse dato un’investitura politica a Meloni è chiaro, basta guardare le dichiarazioni pubbliche che aveva fatto in suo sostegno. Evidentemente quanto è accaduto con la premier non ha corrisposto alle sue aspettative“.

Cosa è successo tra Trump e Meloni

Il giorno dopo l’incontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni al G7, il presidente americano è stato raggiunto al telefono dalla trasmissione L’Aria che Tira di La7.

Al giornalista, il tycoon ha detto che la premier lo ha implorato di fare una foto e le ha fatto pena. La leader di Fdi ha replicato con un video: “Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita“.

Meloni ha poi spiegato: “Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è per il resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti. Ma una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai!”.

In serata il capo della Casa Bianca ha rincarato: “Era una grande fan. Ma non la voglio come fan perché non c’era, così come il gruppo Nato, quando si è trattato dello Stretto di Hormuz“.

Il 20 giugno Trump ha pubblicato l’ulteriore attacco alla premier italiana sbagliando il nome e scrivendo Gigiorgia nel post e accusandola di un calo di popolarità forse dovuto al fatto che “ha voltato le spalle agli Stati Uniti” durante la guerra tra Usa e Iran.

Meloni ha, a sua volta, replicato ritenendo “questi attacchi continui e immotivati” privi di senso. “Per quanto riguarda la mia popolarità, essere tuo amica non l’ha certo favorita, né dipende dal mio rapporto con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale italiano, ed è esattamente ciò che ho sempre fatto”, ha scritto la premier.

“È ciò che ho fatto – ha aggiunto – anche riguardo alle basi militari americane in Italia. Il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò Primo Ministro. L’Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non è affar tuo. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua”.