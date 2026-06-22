Attacco di Trump a Meloni, Vannacci difende la premier e va contro il tycoon: "Così offende una nazione"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A margine del convegno sulla scuola tenutosi a Roma il 22 giugno, il presidente di Futuro Nazionale Roberto Vannacci è intervenuto con fermezza sul durissimo scontro a distanza che sta vedendo protagonisti Donald Trump e Giorgia Meloni. Il generale ha difeso a spada tratta la presidente del Consiglio, censurando pubblicamente le parole del presidente statunitense.

Attacco di Trump a Meloni, Vannacci difende la premier

Come riporta ANSA, l’eurodeputato ha espresso parole chiarissime per stigmatizzare il comportamento del capo della Casa Bianca, sottolineando come la questione superi i confini della singola persona e investa la dignità delle istituzioni.

“Ho criticato ampiamente l’indirizzo del Presidente americano nei confronti del Presidente del Consiglio, e non della persona in quanto Giorgia Meloni, perché così facendo si offende una nazione”, ha scandito Vannacci.

Il leader di Futuro Nazionale ha voluto rimarcare con orgoglio la sovranità patriottica, specificando che l’Italia non è in svendita e non si prostra davanti a nessuno, camminando a testa alta solo grazie alle proprie forze e alla civiltà degli italiani.

La critica a Trump sulle guerre

Vannacci ha poi colto l’occasione per chiarire la propria posizione ideologica rispetto alla figura del miliardario statunitense, respingendo l’etichetta di trumpista acritico.

Pur confermando di aver condiviso in passato i pilastri del “Make America Great Again” e la difesa del sovranismo, l’esponente di Futuro Nazionale ha preso drasticamente le distanze dall’evoluzione recente di Trump, criticando la sua tendenza a trasformarsi nel gendarme del pianeta e a scatenare dinamiche belliche che hanno causato gravi ripercussioni negative per l’economia dell’Europa e dell’Italia.

Perché Vannacci parla di realpolitik

Nonostante la ferma condanna per le dichiarazioni ritenute fuori luogo, la linea geopolitica tracciata da Vannacci non prevede affatto una rottura totale e definitiva dei ponti con la Casa Bianca.

Il fulcro del suo ragionamento si basa infatti su una visione pragmatica e concreta dei rapporti internazionali.

Secondo l’europarlamentare, l’esecutivo deve urgentemente mettere da parte i legami personali e le posizioni ideologiche, concentrandosi esclusivamente sulle reali necessità pratiche della nostra nazione per fare gli interessi dei cittadini.

“In politica non esistono né giustizia né morale: esiste la realpolitik“, ha teorizzato il militare, evidenziando che non si possono mandare al diavolo decenni di cooperazione internazionale per via delle uscite social di Trump.

La strategia vincente per Palazzo Chigi deve consistere nel mappare e analizzare freddamente i punti di convergenza strategica esistenti tra gli Stati Uniti d’America, l’Italia e l’Europa.

L’obiettivo primario deve restare quello di lavorare su questi specifici dossier comuni, allacciando al contempo relazioni diplomatiche con qualsiasi altra realtà globale che possa favorire la crescita e la sicurezza del nostro Paese.