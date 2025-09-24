Attacco Global Sumud Flotilla, Camera nel caos coi deputati di Pd, M5S e AVS che occupano i banchi del Governo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’attacco con droni alla Global Sumud Flotilla sbarca in Parlamento. Dopo quanto accaduto nella notte alle imbarcazioni della missione umanitaria per Gaza, a bordo delle quali ci sono anche quattro parlamentari ed europarlamentari italiani, alla Camera è andata in scena la protesta delle opposizioni. I deputati di PD, M5S e AVS hanno occupato i banchi del governo annunciando che avrebbero bloccato i lavori finché il governo non si presenterà a riferire sul caso.

Attacco Global Sumud Flotilla, caos alla Camera

Caos in Parlamento dopo l’attacco con droni alla Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza.

La seduta alla Camera della mattina di mercoledì 24 settembre si è aperta con i partiti dell’opposizione (PD, M5S e AVS) che hanno chiesto una convocazione urgente della conferenza dei capigruppo per discutere di quanto avvenuto nella notte. Lo riporta Ansa.

ANSA Marco Croatti, Benedetta Scuderi, Arturo Scotto e Annalisa Corrado: i politici italiani a bordo della Flotilla

Il presidente di turno, Giorgio Mulè, ha riferito di aver avuto disponibilità da parte del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ad anticipare la capigruppo già convocata per il pomeriggio.

Deputati Pd, M5S e AVS occupano banchi del Governo

In segno di protesta alcuni deputati delle opposizioni hanno occupato l’emiciclo e i banchi del governo, annunciando che avrebbero bloccato i lavori parlamentari finché il governo non si presenterà a riferire.

“Abbiamo chiesto la convocazione urgente della capigruppo perché quello che è avvenuto stanotte non è solo un atto di intimidazione ma un attacco non solo all’operazione umanitaria ma anche al nostro Paese“, ha detto la capigruppo del PD alla Camera, Chiara Braga.

“Chiediamo che, prima di riprendere i lavori il governo ci comunichi, con una presenza del ministro Crosetto quali tipi di intervento si intende di mettere in campo per proteggere tutti i volontari coinvolti in questa operazione”.

“Non possiamo continuare i lavori in questa situazione. È complicato”, ha detto Luana Zanella di AVS.

“AVS chiede che venga convocata subito la capigruppo per verificare la disponibilità del ministro Crosetto e del governo di venire in Aula prima che la situazione diventi drammatica”.

Bonelli: “Governo deve garantire sicurezza”

“Si è trattato di un vero e proprio atto di pirateria e di terrorismo internazionale in acque internazionali, un fatto gravissimo che non può lasciare indifferente il Parlamento italiano”, ha detto nel suo intervento in Aula Angelo Bonelli, deputato di AVS.

“Trovo sconcertante – ha aggiunto – che il ministro degli Esteri si sia limitato a chiedere a Israele di procedere ‘con moderazione'”.

“Il governo deve pretendere che Israele non proceda affatto e deve garantire sicurezza ai nostri connazionali e ai parlamentari che si trovano in pericolo”.

“Di fronte a tutto ciò la premier Meloni non può continuare a fuggire dal Parlamento, delegando al ministro Tajani“, ha attaccato Bonelli.

Il ministro Crosetto domani in Aula

Il governo ha accolto la richiesta delle opposizioni di riferire in Aula sull’attacco alla Flotilla. Lo ha annunciato il presidente di turno della Camera, Giorgio Mulè.

“Il governo ha dato immediata disponibilità a che il ministro Crosetto – oggi in Lettonia – venga a riferire domattina in Aula”.

Chi sono i politici italiani sulla Global Sumud Flotilla

Ci sono anche quattro politici italiani tra le tante persone che partecipano alla missione umanitaria per Gaza della Global Sumud Flotilla.

Due sono esponenti del Partito Democratico: il deputato Arturo Scotto e l’europarlamentare Annalisa Corrado.

Ci sono poi il senatore del Movimento Cinque Stelle Marco Croatti e l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Benedetta Scuderi.