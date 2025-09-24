Attacco Global Sumud Flotilla condannato dall'Italia, la reazione di Crosetto in Aula: "Usati dei droni"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’Italia condanna l’attacco alla Global Sumud Flotilla avvenuto nella notte mentre le imbarcazioni della missione umanitaria navigavano, dirette verso Gaza, in acque internazionali, a sud di Creta. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlato dell’impiego di droni nell’offensiva e preso provvedimenti, autorizzando l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan.

Attacco alla Global Sumud Flotilla, la condanna dall’Italia

Il recente attacco alla Global Sumud Flotilla è stato duramente condannato dalle autorità italiane.

Immediata la reazione di Guido Crosetto, ministro della Difesa, che, nonostante si trovasse in Estonia, ha provveduto a far intervenire la fregata multiruolo Fasan della Marina militare che si trovava a nord di Creta, nelle vicinanze del luogo dell’attacco alle navi dirette verso la Striscia di Gaza.

Scene dalla protesta in Parlamento del 24 settembre

Interviene il ministro Guido Crosetto

“In merito all’attacco subito nelle scorse ore dalle imbarcazioni della Sumud Flotilla, a bordo delle quali si trovano anche cittadini italiani, condotto mediante l’impiego di droni da parte di autori al momento non identificati, non si può che esprimere la più dura condanna. In democrazia anche le manifestazioni e le forme di protesta devono essere tutelate quando si svolgono nel rispetto delle norme del diritto internazionale e senza ricorso alla violenza”, scrive Crosetto.

“Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla, ho autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare che era in navigazione a nord di Creta nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro. La fregata si sta già dirigendo verso l’area per eventuali attività di soccorso”, continua.

“Alle 3.50 della scorsa notte, pur essendo in Estonia, dopo un confronto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e dopo avere condotto una valutazione dell’accaduto, mi sono sentito col presidente del Consiglio e ho autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan”, chiosa, sottolineando come siano stati informati della cosa l’addetto militare israeliano in Italia, l’ambasciatore italiano e l’addetto militare a Tel Aviv e l’unità di crisi della Farnesina“.

Cos’è successo alla Flotilla diretta a Gaza e chi c’è sulle navi

L’attacco alle imbarcazioni della missione umanitaria per Gaza è avvenuto nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre, mentre navigavano in acque internazionali a sud di Creta. Non si tratta del primo caso, già negli scorsi giorni la flotta aveva lamentato attacchi compiuti impiegando dei droni.

Stavolta la Global Sumud Flotilla è stata raggiunta da droni, bombe sonore, spray urticanti e materiale non identificato in circa una dozzina di attacchi. Non si registrano feriti mentre sono due le imbarcazioni danneggiate. La Flotilla è composta da 51 navi e ha come obiettivo quello di raggiungere Gaza per consegnare aiuti umanitari e “rompere il blocco israeliano”. Al suo interno sono presenti anche quattro politici italiani: il deputato Pd Arturo Scotto e l’europarlamentare Annalisa Corrado, il senatore del Movimento Cinque Stelle Marco Croatti e l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra Benedetta Scuderi.

Dopo l’attacco nel corso della notte, c’è stata una forte reazione anche al Parlamento. Qui deputati di PD, M5S e AVS hanno occupato i banchi del Governo annunciando che avrebbero bloccato i lavori finché un esponente non si fosse presentato a riferire sul caso. Il Governo ha accolto la richiesta e i lavori sono ripresi dopo la promessa di Guido Crosetto, ministro della Difesa, a riferire alla Camera giovedì 25 settembre.