Attacco hacker a Binance, rubati 6,3 miliardi in bitcoin alla piattaforma: fondi degli utenti al sicuro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Binance, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo, è stata colpita da un attacco informatico. Sospesi depositi e prelievi, il danno stimato è attorno ai 6,3 miliardi di dollari. La società ha riferito che dei 6,3 miliardi di dollari di bitcoin sottratti dagli hacker è riuscita a bloccarne circa 3 miliardi, e che i fondi dei clienti sono al sicuro: l’azienda coprirà tutte le perdite subite.

Attacco hacker a Binance, colpo da 6,3 miliardi di dollari

Venerdì 30 ottobre Binance, la principale piattaforma di scambio di criptovalute al mondo, ha sospeso tutte le operazioni di deposito e prelievo a causa di un grosso attacco informatico.

Un gruppo di hacker è riuscito a bucare le difese dell’azienda, sottraendo 6,3 miliardi di dollari di bitcoin, pari a 5,6 miliardi di euro.

ANSA

La società ha riferito di essere riuscita a bloccare circa 3 miliardi dei valori trasferiti illecitamente.

Fondi degli utenti al sicuro

Binance ha fatto sapere che i fondi degli utenti sono al sicuro e che l’azienda coprirà tutte le perdite. “Fa male, ma sopravviveremo”, ha scritto su X il co-fondatore della società, Changpeng Zhao.

Nell’attacco non sarebbero state rubate le private keys dei clienti, fondamentali per operare nella piattaforma.

Inizialmente sospese dopo l’attacco, le operazioni di deposito sono riprese regolarmente, mentre per i prelievi servirà più tempo, almeno 45 ore secondo quanto riferito dall’azienda.

Sospetti su hacker nordcoreani

È stato un attacco complesso, ha riferito Binance: secondo le prime indagini gli hacker sarebbero riusciti a penetrare nel pc di uno sviluppatore, ma sono stati poi individuati altri punti di accesso utilizzati dai criminali.

Secondo la società di analisi Trm si tratta dell’attacco informatico più grande mai sferrato contro una società del settore delle criptovalute.

E ha ricondotto l’attacco a un gruppo di hacker nordcoreani chiamato TraderTraitor.

Nel 2025 un altro gruppo di pirati informatici legati alla Corea del Nord aveva rubato 1,3 miliardi di euro in criptovalute da un’altra nota piattaforma, Bybit.