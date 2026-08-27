Attacco hacker a tre aeroporti nel Regno Unito, rubati i dati di 8,7 milioni di clienti

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un attacco hacker avrebbe colpito tre aeroporti del Regno Unito gestiti da Manchester Airport Group. Secondo quanto comunicato dalla società, sarebbero stati sottratti dati appartenenti a 8,7 milioni di clienti. Gli scali coinvolti sono gli aeroporti di Manchester, Stansted ed East Midlands. La società ha parlato di un “incidente di sicurezza informatica” causato da una terza parte non autorizzata.

Attacco hacker nel Regno Unito, quali dati sono stati rubati

Come riporta Sky News, secondo quanto comunicato da Manchester Airport Group, tra i dati sottratti ci sarebbero indirizzi email, numeri di telefono, targhe dei veicoli e codici postali.

Le informazioni sarebbero legate ai servizi acquistati o utilizzati dai clienti negli aeroporti del gruppo.

Si tratta quindi di dati personali che possono essere usati per identificare o contattare gli utenti, anche se la società ha escluso il coinvolgimento di dati relativi a carte o pagamenti.

Un portavoce del MAG ha dichiarato: “Una quantità di dati dei clienti è stata ottenuta e riguarda prenotazioni di parcheggi, lounge e Fast Track, oltre alle registrazioni al Wi-Fi negli aeroporti di Manchester, Stansted ed East Midlands”.

La società ha spiegato di aver contenuto immediatamente il rischio e di aver lavorato con consulenti specializzati per proteggere clienti e sistemi.

Al momento, sulla base delle informazioni fornite, non risulterebbero rubati dati bancari o dettagli di pagamento.

Sicurezza dei voli non compromessa

Manchester Airport Group ha sottolineato che l’attacco non ha compromesso la sicurezza dei passeggeri né quella dei voli.

Secondo quanto riferito, le operazioni aeroportuali sono proseguite senza interruzioni. Anche i parcheggi per i clienti continuano a funzionare regolarmente.

Questo significa che il cyber attacco ha riguardato sistemi contenenti dati dei clienti, ma non avrebbe inciso direttamente sulla gestione operativa dei voli, dei controlli di sicurezza o delle procedure aeroportuali.

MAG ha comunicato di aver informato le autorità competenti e di star collaborando con gli organismi interessati.

Cosa devono fare i clienti coinvolti

I clienti che hanno utilizzato servizi di parcheggio, lounge, Fast Track o Wi-Fi negli aeroporti coinvolti devono prestare attenzione a possibili messaggi sospetti.

Indirizzi email e numeri di telefono possono essere usati per tentativi di phishing, cioè comunicazioni fraudolente che cercano di ottenere ulteriori informazioni personali o credenziali.

È consigliabile controllare con attenzione email, sms o telefonate che dichiarano di provenire dall’aeroporto, da compagnie aeree o da servizi collegati al viaggio.

In particolare, è prudente non cliccare su link sospetti, non comunicare password o codici ricevuti via sms e verificare sempre eventuali comunicazioni attraverso i canali ufficiali.