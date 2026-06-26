Attacco hacker a Trenitalia, accesso ai dati dei passeggeri sui biglietti: salve le carte di credito e debito

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Attacco hacker a Trenitalia: l’azienda, in queste ore, sta informando alcuni clienti, tramite mail, di aver “rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati” che ha provocato “un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio”. Trenitalia ha inoltre riferito che, dopo le verifiche, ha potuto “identificare i clienti interessati” e inviare loro la comunicazione, garantendo che le carte di credito e di debito usate per pagare i biglietti dai passeggeri coinvolti nella vicenda non risultano interessate all’attacco.

Attacco hacker a Trenitalia ai dati dei passeggeri sui biglietti: non ravvisati problemi per le carte

Trenitalia, come riferisce l’ANSA, afferma che “non sono stati coinvolti dati di accesso agli account, credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti (come il numero della carta, la scadenza o il codice di sicurezza)”.

Inoltre aggiunge di avere “notificato l’accaduto all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e allo Csirt Italia, in conformità alla normativa vigente, e presentato denuncia” alla Procura di Roma.

ANSA

Quali dati potrebbero essere stati rubati

Nella mail inviata ai clienti, l’azienda scrive che le informazioni che potrebbero essere state oggetto di accesso non autorizzato, “qualora presenti sui nostri sistemi informatici in relazione al titolo di viaggio”, rientrano nelle seguenti categorie di dati personali:

dati anagrafici e identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita del passeggero; nome e cognome dell’eventuale acquirente);

dati di contatto (e-mail, numero di telefono);

dati di viaggio (informazioni associate al titolo di viaggio, quali, a titolo esemplificativo, tratta, data e orario del viaggio, numero del titolo di viaggio);

codice carta fedeltà, ove associato al titolo di viaggio;

società/ente datore di lavoro;

tipologia di offerta o servizio associata al titolo di viaggio e dati necessari a fruire di dette offerte;

estremi documento d’identità;

dati connessi alla generazione del titolo di viaggio.

Radiocor ha spiegato che l’attacco hacker in questione è avvenuto a “ottobre 2025“.

L’attacco del Pd: “Episodio gravissimo”

In una nota, Stefania Bonaldi, responsabile P.A., Innovazione e Professioni nella segreteria nazionale del Pd, ha attaccato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

“Non bastavano i ritardi colossali, le soppressioni improvvise, i disservizi quotidiani – ha esordito Bonaldi – Ora scopriamo, attraverso una mail che abbiamo ricevuto in migliaia, stamane, che Trenitalia ha subito un attacco hacker che ha violato i dati dei passeggeri: informazioni anagrafiche, contatti, estremi dei documenti, tratte e orari dei viaggi”.

L’esponente del Pd ha parlato di “episodio gravissimo, confermato dalla comunicazione ufficiale ai sensi dell’art. 34 GDPR e dalle notizie di queste ore”.

E ancora: “È inaccettabile che un servizio pubblico essenziale – finanziato, regolato e utilizzato ogni giorno da milioni di persone – mostri falle così profonde, prima nella gestione operativa e ora nella sicurezza informatica. Non è un incidente: è il segno di un sistema che non regge più la complessità che dovrebbe garantire. Davanti a un quadro così allarmante, non può limitarsi a parlare Trenitalia”.

A questo punto Bonaldi ha tirato in mezzo il leader della Lega: “Deve rispondere il ministro Salvini, perché la sicurezza, l’affidabilità e la tutela dei cittadini nei servizi pubblici rientrano nelle responsabilità politiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

“Quando i cittadini non possono contare né sulla puntualità dei treni né sulla protezione dei propri dati, non siamo più davanti a un problema tecnico: siamo davanti a una crisi di sistema. E una crisi di sistema richiede risposte politiche, non comunicati di circostanza”, ha concluso.