Attacco hacker ad aeroporti europei, ritardi e voli cancellati a Bruxelles, Berlino e Londra: cosa sappiamo

Un attacco hacker, che ha preso di mira un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco, ha interrotto le operazioni in diversi importanti aeroporti europei, tra cui anche Bruxelles, Berlino e Heathrow a Londra. Si registrano ritardi e cancellazioni dei voli.

Cosa è successo negli aeroporti europei

Secondo l’aeroporto di Bruxelles, l’attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo le procedure di check-in e imbarco manuali.

Collins Aerospace, che fornisce sistemi di check-in e imbarco per numerose compagnie aeree in numerosi aeroporti in tutto il mondo, “ha riscontrato un problema tecnico che potrebbe causare ritardi per i passeggeri in partenza”, si legge in una nota dell’aeroporto di Heathrow, in Gran Bretagna.

L’attacco informatico risale a venerdì sera e ha interessato anche altri siti, come l’aeroporto di Berlino e quello di Bruxelles, oltre a quello di Londra.

Check-in e imbarchi solo manualmente

Al momento è possibile “effettuare il check-in e l’imbarco solo manualmente. Il fornitore di servizi sta lavorando attivamente alla risoluzione del problema e sta cercando di risolverlo il più rapidamente possibile”, recita la nota dell’aeroporto della capitale belga, mettendo in guardia i viaggiatori su “ritardi e cancellazioni”.

“Consigliamo ai passeggeri con un volo sabato 20 settembre di verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto e di presentarsi in aeroporto solo se il volo è confermato”, prosegue la nota.

“A causa di un problema tecnico presso un fornitore di sistemi operante in tutta Europa, i tempi di attesa al check-in sono più lunghi. Stiamo lavorando a una soluzione rapida”, è il messaggio analogo dell’aeroporto di Berlino.

Ritardi e voli cancellati

All’aeroporto di Berlino si registra al momento un volo cancellato, diretto a Parigi, in seguito al cyberattacco che ha colpito un fornitore di servizi di check-in esterno, mentre sono generalizzati i ritardi. Lo si apprende da un portavoce. Sul sito dell’aeroporto i voli in partenza risultano in media in ritardo di quasi un’ora.

All’aeroporto di Bruxelles-Zaventem, invece, sono almeno nove i voli cancellati, mentre una quindicina ha subito un ritardo di un’ora o più, a causa dei problemi tecnici che hanno fatto seguito a un attacco informatico. Lo ha riferito il servizio stampa dell’aeroporto belga.