Attacco hacker contro Booking, presi i dati dei clienti relativi alle prenotazioni: salvi quelli di pagamento

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Hacker in azione contro Booking, famosa piattaforma online di prenotazione di alloggi. Il sito, infatti, secondo quanto ammesso dai diretti interessati, è stato vittima di un attacco che ha comportato la violazione dei dati da parte di “terzi non autorizzati” che hanno avuto accesso ad alcune informazioni di prenotazioni di clienti. Contattata da The Guardian, Booking non ha specificato il quantitativo di persone interessate nella fuga dei dati, ma ha confermato che “non sono state compromesse informazioni finanziarie”.

Booking vittima di attacco hacker

Secondo quanto ricostruito da The Guardian, il famoso sito web di prenotazione alloggi ha subito una violazione con trafugamento di dati dei clienti.

L’attività sospetta è stata subito notata e l’azienda è corsa ai ripari. Infatti, come riferito da Booking, appena scoperta l’attività illecita sono stati presi i provvedimenti del caso.

ANSA

Tra questi anche l’aggiornamento del codice Pin delle prenotazioni violate, con conseguente avviso ai clienti interessati.

Quali dati sono stati rubati a Booking

Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico, non è noto il numero preciso di clienti coinvolti nella fuga di dati.

Ciò che gli hacker hanno portato via, infatti, è coperto dal silenzio all’interno dell’azienda che si sarebbe rifiutata di specificare quante persone siano state colpite dall’attacco informatico.

Un portavoce, però, ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai clienti in quanto non sarebbero state compromesse “informazioni finanziarie”, dunque non sarebbero stati rubati i dati di pagamento.

La comunicazione di Booking ai clienti

Come avviene spesso in questi casi, Booking ha avvertito i propri clienti dell’attacco informatico ricevuto.

Inoltre, i clienti interessati nella fuga dati sono stati avvertiti via mail del coinvolgimento nell’attacco hacker che ha portato alla perdita di “alcune informazioni di prenotazione” associate a una prenotazione precedente effettuata dal cliente.

Tra i dati rubati nomi, indirizzi email, indirizzi postali, numeri di telefono associati alla prenotazione e qualsiasi altra informazione condivisa con la struttura ricettiva.

Chi è il proprietario di Booking

In attività dal 1996, Booking è una public company che vanta oltre 28 milioni di strutture alberghiere ed è disponibile in 43 lingue.

L’azienda, con sede ad Amsterdam, è di proprietà di Booking Holdings, società statunitense da 137 miliardi di dollari che possiede anche Priceline.com, Agoda.com, Kayak.com, Cheapflights, Rentalcars.com, Momondo e OpenTable.