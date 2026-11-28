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Così come già successo ai supermercati francesi, anche un salumificio di Tolmin, in Slovenia, è stato vittima di un attacco hacker. I frigoriferi dell’azienda Alpija sono stati manomessi, la temperatura è stata alzata mettendo a rischio la merce conservata al loro interno. Durante l’attacco, sulla schermata del sistema bloccato è apparsa una foto del vicepremier Matteo Salvini e una scritta in italiano.

Manomessi i frigoriferi del salumificio

Attorno a mezzogiorno di venerdì 27 novembre, durante un controllo di routine, uno dei dipendenti della cooperativa Salameria Alpija si è accorto che uno dei frigoriferi era impostato alla temperatura di 100 gradi. E altre anomalie sono state scoperte nelle celle del macello e del negozio.

Nei magazzini la temperatura, solitamente tra i 2 i 3 gradi celsius, era stata alzata a 20 gradi. Se non si fosse intervenuto tempestivamente, l’azienda di Tolmin, vicino Udine, avrebbe potuto perdere a causa di deterioramento merce per un valore complessivo di circa 250.000 euro.

Tutti gli impianti frigoriferi dello stabilimento sono gestiti tramite un sistema connesso a internet. Per evitare gravi ripercussioni sulle carni, l’azienda ha immediatamente scollegato tutte le celle dalla rete e ripristinato manualmente i valori corretti.

Sullo schermo il volto di Matteo Salvini

Scoperta l’anomalia, i dipendenti sono stati incaricati di verificare manualmente le temperature ogni poche ore, mentre i tecnici dell’assistenza provavano ad accedere al software di gestione del raffreddamento.

Il sistema era bloccato da remoto e sulla schermata era fissa un’insolita immagine. Si trattava di una foto del ministro Matteo Salvini, accompagnata da una didascalia in italiano. “Dovete ringraziare zio Matteo” si leggeva sullo schermo.

Le indagini sull’attacco hacker in Slovenia

Il caso del salumificio di Tolmin è stato segnalato al Centro nazionale sloveno per la sicurezza informatica (Si-Cert) e all’Associazione delle cooperative slovene. Il dipartimento della polizia di Nova Gorica ha aperto un’indagine per sospetto attacco informatico ai danni dell’azienda ma al momento l’identità dei responsabili è ancora ignota.

E scatta l’allarme sui sistemi di refrigerazione. Secondo le intelligence europee sarebbero almeno un centinaio le “vulnerabilità” della rete cui sono legati i software di gestione di raffreddamento.