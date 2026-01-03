Attacco Usa al Venezuela, tutte le operazioni militari da quando Trump è diventato presidente "mediatore"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Non solo Venezuela. Da quando Donald Trump è salito al soglio della Casa Bianca ha sferrato diversi attacchi militari, anche solo nel suo secondo mandato. Il tycoon ha lambito lo Yemen e l’Iraq, la Somalia e l’Iran, ma ha messo nel mirino anche Nigeria, Siria e infine ha scelto l’attacco frontale contro il governo di Maduro, infine catturato insieme alla moglie.

Tutti gli attacchi di Donald Trump nel secondo mandato

La politica estera di Donald Trump è sintetizzata in un articolo pubblicato nel marzo 2025 dalla Bbc, dove l’inquilino della Casa Bianca viene descritto come il primo presidente degli Stati Uniti a mettere in discussione il ruolo del Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Ad esempio, in occasione dell’attacco contro il Venezuela della notte tra il 2 e il 3 gennaio diverse testate nazionali e internazionali – il Corriere della Sera e Al Jazeera, fra queste – hanno pubblicato un riepilogo di tutte le azioni militari mosse dal tycoon dal suo secondo mandato.

In Somalia, ad esempio, nel febbraio 2025 gli Usa hanno attaccato lo Stato Islamico per poi porre a segno incursioni contro le roccaforti di Al Shabaab, di orientamento qaedista. Un mese dopo è toccato all’Iraq, dove l’aviazione è intervenuta per eliminare Abdallah al Rifai considerato il dirigente dell’Isis.

Nello Yemen Trump ha puntato contro gli Houthi filoiraniani.

L’operazione Midnight Hammer

Contro l’Iran, quindi, Trump ha lanciato l’operazione Midnight Hammer con l’impiego dell’aviazione che hanno sganciato le superbombe GBU-57 puntando sui siti nucleari di Fordow e Natanz.

Per entrambe le operazioni – nello Yemen e in Iran – il tycoon ha rivendicato il successo della bandiera a stelle strisce, specialmente in Iran dove gli Usa hanno dichiarato di agire per supportare Israele.

Narcos e jihadisti: gli attacchi nei Caraibi, in Siria e Nigeria

Se sul fronte orientale le mire degli Stati Uniti sono rivolte allo Stato Islamico, in Occidente Donald Trump ha dichiarato guerra contro i narcotrafficanti.

Ne è l’esempio la politica adottata contro i Caraibi, casella della scacchiera del mercato della cocaina con il tycoon che a più riprese ha accusato il presidente del Venezuela Nicolas Maduro di favorirne il traffico. Come anticipato, le operazioni Usa nel 2025 sono continuate in Oriente con l’attacco contro lo Stato Islamico in Siria del 19 dicembre e contro la Nigeria settentrionale a Natale.

L’attacco in Venezuela

La notte tra il 2 e il 3 gennaio, infine, dopo ripetute avvisaglie Donald Trump ha operato con il fuoco in Venezuela, colpendo principalmente la città di Caracas arrivando alla cattura del presidente Maduro e della moglie Cilia Flores.

Sostanzialmente Trump ha motivato l’azione militare come una guerra contro il narcotraffico, ma nell’agenda bellica di Washington c’è anche il petrolio, dal momento che in Venezuela sono presenti circa 300 miliardi di barili, un numero che incasella il Paese come quello in cui sono custodite le più grandi riserve del mondo.