Attacco Usa all'Iran secondo Dario Fabbri "non ha minimamente senso, Trump traviato dai suoi apparati"

Dopo l’attacco Usa all’Iran, Dario Fabbri a Mattino 5 lo definisce “privo di senso” sul piano strategico e sostiene che Trump sia “traviato dai suoi apparati”. L’analista descrive un Iran internamente complesso e avverte che l’offensiva potrebbe non far crollare il regime, ma spingere parte del Paese a riunirsi “intorno alla bandiera”.

Le conseguenze dell’attacco Usa all’Iran

Dopo i bombardamenti di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la crisi in Medio Oriente è entrata in una fase di forte incertezza, con la chiusura dello Stretto di Hormuz, passaggio da cui transita una quota rilevante del petrolio destinato anche ai mercati europei.

I media statali iraniani hanno confermato l’uccisione della Guida suprema Ali Khamenei mentre, sul fronte politico statunitense, Donald Trump ha parlato di un’operazione che “potrebbe durare quattro settimane” e ha sostenuto che “la nuova leadership iraniana vuole parlare” e che lui avrebbe accettato.

Per ora l’attenzione internazionale sembra concentrata sull’eventualità di una escalation regionale e sulla tenuta dei Paesi del Golfo, finora percepiti come relativamente protetti dagli effetti diretti del conflitto.

Dario Fabbri, un attacco che “non ha nessun tipo di senso”

Intervenuto a Mattino 5 nella puntata di lunedì 2 marzo, l’analista geopolitico e direttore di Domino Dario Fabbri ha definito la decisione di colpire ora l’Iran priva di una logica strategica per Washington: “Sul piano strettamente geopolitico, o ancor di più strategico, per quanto riguarda gli Stati Uniti, non ha nessun tipo di senso”.

Fabbri ha motivato la valutazione richiamando la fase di difficoltà di Teheran: “L’Iran è in una fase di estrema debolezza”, con “enormi difficoltà anche interne”, e una sfera di influenza che “si è quasi polverizzata negli ultimi due anni e mezzo”. E sul dossier nucleare ha aggiunto: “Certo non era e non è a un passo dalla bomba”.

Fabbri crede che “Trump si stia facendo traviare dai suoi apparati, specialmente i neoconservatori”, che gli descriverebbero “una realtà diversa”, come se tutto fosse “molto semplice”.

E, per chiarire il punto, aggiunge che “Trump ha sopravvalutato l’operazione venezuelana. Decapitare un regime non significa rovesciarlo, non significa condurre quel soggetto dove si vuole. Lo stesso Venezuela adesso è ancora sottomesso a un embargo”.

Il rischio di escalation in Iran

Nel ragionamento dell’analista, un punto decisivo riguarda la struttura interna dell’Iran e la difficoltà di prevedere l’effetto politico di un attacco dall’esterno: “L’Iran non è uno Stato nazionale, l’Iran è un impero interno – ha detto, aggiungendo che – soltanto il 55% del Paese è composto da persiani” e che il resto è formato da “azeri, curdi, baluci, arabi ed altre minoranze”.

Secondo Fabbri, molte minoranze “detestano questo regime”, ma resta aperta la domanda su cosa desiderino “spontaneamente” al suo posto. Ed è qui che inserisce il rischio di un effetto opposto a quello auspicato da chi punta al collasso, perché “non è necessariamente detto” che l’attacco porti al collasso, ma anzi “i persiani potrebbero anche coagularsi intorno alla bandiera”.

Fabbri mette poi in guardia da un presupposto ricorrente: l’idea che il dopo-regime coincida automaticamente con un assetto filo-occidentale. “È una nostra interpretazione paternalistica” ha sostenuto, ricordando precedenti in Iraq, Afghanistan, Libia e Siria.