Attacco Usa in Venezuela, Leonardo DiCaprio non ritira premio per blocco aereo e manda un videomessaggio

Leonardo DiCaprio non ha potuto partecipare al gala di premiazione del Palm Springs International Film Festival in programma sabato 3 gennaio a causa delle restrizioni ai voli legate all’attacco degli Usa in Venezuela. L’attore si trovava a St. Barts, isola caraibica, e avrebbe dovuto ricevere il Desert Palm Achievement Award per il film “One Battle After Another”. “Sono bloccato sulla East Coast. Vorrei essere lì per festeggiare con tutti voi” ha spiegato in un videomessaggio.

Il blocco aereo dopo l’arresto di Maduro

Il 3 gennaio, l’aeroporto internazionale di Palm Springs ha diffuso un comunicato sui social network per informare i viaggiatori delle difficoltà in corso.

In una nota pubblicata su X, lo scalo ha spiegato che “un problema di controllo del traffico aereo della FAA sta interessando oggi lo spazio aereo della California meridionale”.

ANSA Donald Trump durante la conferenza in cui ha annunciato l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela

I voli in partenza sono stati temporaneamente sospesi, mentre quelli in arrivo hanno registrato ritardi e deviazioni.

L’aeroporto ha precisato che la situazione non riguardava solo Palm Springs, ma diversi scali dell’area, invitando i passeggeri a verificare direttamente con le compagnie aeree lo stato dei propri voli.

Il blocco del traffico aereo si inserisce in un contesto di maggiore tensione internazionale.

Tra le ripercussioni anche effetti sulla mobilità aerea.

Un portavoce del Palm Springs International Film Festival aveva preannunciato l’assenza di Leonardo DiCaprio.

“Non potrà essere con noi stasera a causa di imprevisti problemi di viaggio e restrizioni dello spazio aereo” era stato spiegato in una nota.

La scelta di Trump

Dopo l’operazione militare degli Stati Uniti nei confronti del Venezuela che ha portato all’arresto di Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores, sono aumentate le misure di sicurezza.

In particolare, lo spazio aereo e i collegamenti internazionali sono stati soggetti a restrizioni.

È in questo quadro che si collocano le difficoltà di spostamento segnalate anche da Leonardo DiCaprio, rimasto bloccato lontano dalla sede del festival proprio nelle ore precedenti alla cerimonia.

Il videomessaggio di Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio ha inviato un videomessaggio proiettato durante la serata per ringraziare del premio ricevuto.

L’attore ha spiegato: “Sono bloccato sulla East Coast. Vorrei essere lì per festeggiare con tutti voi”.

Nel suo intervento ha ricordato il legame personale con il cinema, citando il Vista Theater di Los Angeles, la sala cinematografica di quartiere frequentato da bambino insieme al padre.

“Seduto in quella sala buia con mio padre, ho capito quanto i film possano influenzare tutti noi”, ha raccontato, sottolineando il valore culturale e personale del cinema.