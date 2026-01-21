Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 21enne è stato arrestato e gli sono stati sequestrati 245 grammi di hashish: questo il risultato di un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Teramo. L’intervento è stato effettuato nella tarda serata di lunedì, quando due giovani sono stati fermati a bordo di un SUV in viale Bovio. L’azione si è conclusa con l’arresto di un 21enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Due giovani sospetti a Teramo

Tutto ha avuto inizio durante un servizio di controllo del territorio svolto dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e della Squadra delle Volanti della Questura di Teramo.

Gli operatori hanno notato un SUV parcheggiato in una zona poco illuminata di viale Bovio con due giovani a bordo intenti a parlare con fare sospetto.

L’agitazione dei giovani insospettisce gli agenti

L’attenzione degli agenti è stata attirata dall’atteggiamento eccessivamente nervoso dei due ragazzi, entrambi poco più che ventenni e già conosciuti dalle forze dell’ordine per precedenti legati a reati specifici.

Un primo controllo ha permesso di trovare una piccola dose di hashish nella tasca di uno dei due, ma il comportamento agitato dei giovani ha spinto i poliziotti a proseguire con accertamenti più approfonditi.

Perquisizione domiciliare e sequestro della droga

La Polizia ha quindi deciso di estendere la perquisizione alle abitazioni dei fermati. Questa scelta si è rivelata determinante: nell’appartamento del 21enne sono stati scoperti tre panetti di hashish per un peso complessivo di circa 245 grammi.

La sostanza era pronta per essere suddivisa e destinata alle piazze di spaccio della città con la prospettiva di un consistente guadagno illecito.

Arresto e accuse

Per il giovane è scattato immediatamente l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha così permesso di sottrarre al mercato illegale una quantità significativa di droga confermando l’efficacia dei controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine.

Il successo dell’intervento è stato reso possibile dalla collaborazione tra il Reparto Prevenzione Crimine di Pescara e la Squadra delle Volanti della Questura di Teramo, impegnati quotidianamente nella lotta contro il traffico di stupefacenti e nella prevenzione dei reati sul territorio.

IPA