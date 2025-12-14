Attentato a Bondi Beach a Sidney in Australia durante festa ebraica di Hanukkah, morti e feriti: il video

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Attentato a Bondi Beach a Sydney, una delle più famose e frequentate spiagge dell’Australia. Due uomini armati hanno aperto il fuoco sulle persone presenti in spiaggia durante una celebrazione della festa ebraica di Hanukkah. Stando alle prime informazioni, le vittime sono almeno dieci, numerosi i feriti. Ad aver aperto il fuoco sarebbero stati due uomini: uno è morto e l’altro è stato fermato dalla polizia.

Attentato a Bondi Beach a Sidney

Spari sulla folla a Bondi Beach, la spiaggia più famosa d’Australia, alla periferia di Sydney.

È accaduto attorno alle 19:30 ora locale (le 9:30 in Italia) di oggi, domenica 14 dicembre.

Stando a una prima ricostruzione, due uomini hanno esploso decine di colpi di arma da fuoco sulla spiaggia, colpendo numerose persone.

Diverse persone stavano celebrando il primo giorno della festa ebraica di Hanukkah, ma non è ancora chiaro se fossero loro il vero obiettivo dell’attacco.

Il bilancio

Ancora provvisorio il bilancio delle vittime dell’attentato. Secondo quanto riferito dalle autorità australiane nove persone sono state uccise dai colpi sparati dagli attentatori.

Morto anche uno dei due killer che hanno aperto il fuoco, colpito dalla polizia.

Abc News riporta che almeno 16 persone sono state trasportate in ambulanza nei vari ospedali di Sydney. Tra i feriti ci sono anche due agenti di polizia.

Il video dell’attentato

In un video diffuso sui social, si vedono due uomini vestiti di nero che sparano verso la spiaggia e diverse persone a terra.

E la fuga disperata di chi si trovava in spiaggia, in preda al panico per gli spari.

Gli attentatori hanno continuato a sparare da un ponte che collega un parcheggio alla spiaggia, per poi essere colpiti a loro volta.

Due uomini fermati dalla polizia

La polizia ha riferito di aver fermato due uomini sospettati di essere gli autori dell’attentato.

Una delle persone fermate è morta dopo essere stata colpita dagli agenti, mentre l’altra è in gravi condizioni.

La polizia ha chiesto alla popolazione di lasciare la zona dove è avvenuta la sparatoria, anche se si ritiene che non ci siano più minacce attive.

Notizia in aggiornamento