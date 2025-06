Attentato a Damasco dell'Isis, almeno 20 morti in un attacco kamikaze in chiesa: spari prima dell'esplosione

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Attacco terroristico a Damasco, dove un attentatore si è fatto esplodere in una chiesa provocando almeno 20 vittime e decine di feriti. Come reso noto dal ministero dell’Interno siriano, il kamikaze è un terrorista dell’Isis. Ancora provvisorio il bilancio dei morti.

L’attentato sucida a Damasco

Da quanto riferito dal sito di notizie israeliano Ynet, che cita media siriani, l’attacco suicida è avvenuto nella giornata di domenica 22 giugno durante una messa nella chiesa greco-ortodossa di Mar Elias. “Condanniamo inequivocabilmente l’abominevole attentato suicida terroristico alla chiesa greco-ortodossa di Mar Elias a Damasco, in Siria”, ha affermato il ministero degli Esteri della Grecia in una nota.

Secondo quanto riferito dal governo di Damasco, il terrorista ha prima aperto il fuoco e poi si è fatto saltare in aria innescando la cintura esplosiva che indossava.

L’attacco dell’Isis in chiesa

Da quando il regime di Bashar al-Assad è stato rovesciato a dicembre da un’insurrezione ribelle guidata da islamisti, l’Isis è stato responsabile di diversi di attacchi contro le chiese in Siria, ma questo sarebbe il primo ad andare a segno.

Il ministero dell’Interno del nuovo governo siriano ha affermato che il kamikaze era “affiliato al gruppo terroristico Daesh” vale a dire lo Stato islamico. Come avviene in questi casi, per la conferma dell’appartenenza all’Isis dell’attentatore si attende la rivendicazione dei fondamentalisti.

Il bilancio delle vittime

La chiesa di Mar Elias si trova nel quartiere della capitale siriana di Dwelah, dove è presente una folta comunità cristiana.

Dalle immagini delle chiesa pubblicate sui social si vede l’interno devastato dalla deflagrazione, con pezzi di legno, banchi e icone distrutte, e i corpi di diverse vittime sul pavimento.

Secondo il bilancio provvisorio del ministero della Salute siriano, citato dall’agenzia di stampa statale siriana, nell’esplosione sono rimaste uccise almeno 20 persone e ferite 52.