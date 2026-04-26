Attentato a Donald Trump, nel manifesto l'attentatore si autodefiniva "l'amichevole assassino federale"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Continuano ad emergere informazioni in merito al tentativo di assassinio ai danni di Donald Trump. L’attentatore, in un manifesto condiviso con i suoi parenti poco prima dell’attacco, si autodefiniva “un amichevole assassino federale”. In questo si legge la volontà di colpire diversi funzionari dell’amministrazione Trump e, al contrario, dichiarava di non voler ferire le forze dell’ordine. Online è possibile leggere il manifesto di Cole Allen.

Il manifesto dell’attentatore

Il New York Post ha pubblicato il manifesto di Cole Allen, l’uomo che ha attentato alla vita di Donald Trump durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Questo documento sarebbe stato condiviso proprio dall’attentatore poco prima di compiere il gesto.

È indirizzato alla famiglia, ed è proprio alle persone che conosce che si rivolge. Nell’introduzione a questo manifesto scrive infatti: “Potrei aver sorpreso molte persone”.

Quindi “chiedo scusa a tutti coloro di cui ho abusato della fiducia” e ancora chiede scusa ai suoi genitori per aver detto loro di aver avuto un colloquio di lavoro, senza specificare che si trattasse di un’intervista per Most Wanted. Chiede scusa ai colleghi e agli studenti, perché a questi aveva raccontato che si trattasse invece di un’emergenza personale.

Il motivo dietro il gesto

La lunga introduzione del manifesto è solo una serie di scuse, non solo ai familiari e ai colleghi, ma anche alle persone che hanno viaggiato accanto a lui, a quelle che hanno maneggiato i suoi bagagli e a quelle che in qualche modo sono state coinvolte nell’attentato che ha cercato di mettere in atto. Ma soprattutto Allen chiede scusa a coloro che sono stati “abusati e/o uccisi prima di questo, tutti coloro che hanno sofferto prima che io potessi tentare questa impresa, tutti coloro che potrebbero ancora soffrire dopo, indipendentemente dal mio successo o fallimento”.

Sa che non riceverà perdono, ma dice di avere delle motivazioni per aver tentato di uccidere il presidente degli Stati Uniti. Scrive infatti: “Sono cittadino degli Stati Uniti d’America. Le azioni dei miei rappresentanti si riflettono su di me”.

Dichiara quindi di “non essere più disposto a permettere a un pedofilo, stupratore e traditore di macchiarmi le mani con i suoi crimini”.

Più di un obiettivo

Nel suo manifesto l’attentatore dichiara che tutti i funzionari dell’amministrazione Trump sono “obiettivi”. L’attentatore li ha classificati in ordine di priorità dal più basso al più alto. Per esempio, i servizi segreti sono considerati da Allen un bersaglio “solo se necessario” e da neutralizzare “in modo non letale, se possibile”.

La sicurezza dell’hotel non è classificata come bersaglio, così come la polizia del Campidoglio, la Guardia Nazionale e i dipendenti dell’hotel. Anche gli ospiti non sono considerati obiettivi. Per questo, dichiara, per ridurre al minimo le perdite stava utilizzando pallini da caccia anziché proiettili singoli.

La risposta alle obiezioni

Nel manifesto, prima di analizzare la mancata o scarsa sicurezza dei luoghi che stava calpestando, come l’hotel dove si stava svolgendo la cena, decide anche di replicare alle possibili obiezioni. La prima fa riferimento al porgere l’altra guancia, essendo Cole Allen un cristiano dichiarato.

Risponde che “porgere l’altra guancia quando qualcun altro viene oppresso non è un comportamento cristiano, ma complicità nei crimini dell’oppressore”. Sulle tempistiche, ovvero che non sia il momento opportuno per attentare alla vita di Trump, risponde: “Quando qualcuno viene violentato, ucciso o maltrattato, dovrei tirarmi indietro perché sarebbe scomodo per chi non è la vittima?”.

Risponde a qualche altra “obiezione” ipotetica, dopodiché passa a ringraziare la famiglia, gli amici, i colleghi e gli studenti.