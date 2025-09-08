Attentato a Gerusalemme, Ginevra Bompiani fa infuriare David Parenzo: "Israele il più grande terrorista"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un attentato a Gerusalemme ha provocato almeno sei morti e undici feriti. Si è parlato di quanto accaduto nel corso della trasmissione L’Aria che Tira, dove le dure parole della scrittrice e attivista Ginevra Bompiani contro Israele hanno suscitato la reazione del giornalista David Parenzo: “Il più grande terrorista del mondo è Israele”.

L’attentato a Gerusalemme

Almeno sei persone sono state uccise e undici ferite (sei in gravi condizioni) in una sparatoria avvenuta la mattina di lunedì 8 settembre all’incrocio Ramot Junction, all’ingresso nord di Gerusalemme.

Secondo le autorità, due assalitori hanno aperto il fuoco contro passeggeri e autobus; sono stati uccisi da un militare e da un civile armato.

ANSA David Parenzo, che ha battibeccato con Ginevra Bompiani parlando dell’attentato avvenuto a Gerusalemme, capitale contesa di Israele e Palestina

Hamas ha elogiato l’azione definendola una “operazione eroica” (ma, al momento, non risulta una rivendicazione diretta). Il premier Benjamin Netanyahu, che si è visto nuovamente annullare l’udienza del processo per corruzione, ha visitato il luogo dell’attacco e parlato di “guerra contro il terrorismo su più fronti”.

Botta e risposta su Israele a L’Aria che Tira

L’attentato avvenuto a Gerusalemme è ovviamente diventato oggetto di discussione anche in Italia, ed è stato ripreso anche nella trasmissione L’Aria Che Tira su La7, dove gli ospiti si sono confrontati sulle possibili conseguenze dell’attacco e sulle responsabilità delle parti in causa.

Presente in studio, ospite del conduttore David Parenzo, la scrittrice, editrice, traduttrice e saggista 86enne Ginevra Bompiani, che ha acceso il dibattito con le sue dichiarazioni.

A partire dalla proposta di tregua e di rilascio degli ostaggi, con la Bompiani che ha sostenuto che la proposta di tregua elaborata da Donald Trump fosse già stata avanzata da Hamas e respinta più volte da Benjamin Netanyahu.

Lo scontro tra Ginevra Bompiani e David Parenzo

Bompiani ha però proseguito, spiegando che, a suo dire, a seguito dell’attentato “Smotrich è contentissimo perché, a meno che non gli abbiamo ammazzato un parente stretto, questo gli permetterà – con la solita cosa dei mille uccisi il 7 ottobre e 62 mila uccisi in risposta – di ricominciare dopo queste sei persone morte”.

A questo punto Parenzo chiede alla Bompiani che “riconosce che c’è un problema della Jihad Islamica”, con la scrittrice che risponde chiaramente: “Il problema è il terrorismo”.

Bompiani aggiunge però che “il più grande terrorista del mondo è Israele”, scatenando la reazione di Parenzo: “Lei è molto curiosa, nel giorno in cui c’è un attentato terroristico, in cui Hamas dice ‘bene’, dice che il problema è questo”.