Attentato a Manchester vicino alla sinagoga durante lo Yom Kippur, tre morti compreso il sospettato

Paura a Manchester, dove la mattina di giovedì 2 ottobre un uomo ha accoltellato alcune persone vicino a una sinagoga nel quartiere di Crumpsall, durante le celebrazioni di Yom Kippur, la giornata più sacra del calendario ebraico. Secondo quanto riferito dalla polizia, il sospetto avrebbe investito alcune persone con un’auto e poi aggredito diversi presenti, ferendone 4. Due sono morti poco dopo, così come l’attentatore, ucciso dalla polizia a colpi d’arma da fuoco. Sembra che indossasse una cintura esplosiva. Le forze dell’ordine hanno arrestato due persone.

L’attacco alla sinagoga di Crumpsall

L’allarme è scattato intorno alle 9:30 di mercoledì 1° ottobre, quando la polizia di Greater Manchester ha ricevuto una segnalazione di un’auto lanciata contro alcuni fedeli nei pressi della Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue, in Middleton Road, Crumpsall.

Gli agenti hanno dato il via al protocollo Plato, previsto in caso di possibili attacchi terroristici.

Getty L’arrivo dei soccorritori vicino alla sinagoga di Manchester

Ucciso il presunto attentatore

La polizia ha sparato contro il sospettato, uccidendolo.

Secondo le forze dell’ordine, prima di essere fermato avrebbe accoltellato diverse persone: i feriti, tra l’investimento e le coltellate, sarebbero almeno 4.

Sul posto sono state inviate numerose squadre di soccorso: non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte.

Due dei feriti sono morti, lo riferisce la polizia.

Le parole del sindaco di Manchester Andy Burnham

Il sindaco Andy Burnham ha invitato la cittadinanza a evitare l’area, assicurando però che la minaccia è stata neutralizzata.

Il primo cittadino ha aggiunto che le forze dell’ordine e i servizi di emergenza hanno reagito “in modo efficace”.

Il video dell’uccisione dell’attentatore

Sui social nel frattempo è diventato virale il video che documenta la morte dell’attentatore, ucciso a colpi di pistola da due agenti.

Per terra si notano:

un uomo , apparentemente una guardia di sicurezza della sinagoga, ferito, sanguinante e immobile

, apparentemente una guardia di sicurezza della sinagoga, ferito, sanguinante e immobile il sospettato

Il presunto aggressore a un certo punto prova a rialzarsi, malgrado le intimazioni all’alt dei poliziotti: in quel momento viene colpito e crolla.

Nel video si sente un poliziotto avvertire i passanti: “State lontani, ha una bomba, allontanatevi”, riferendosi a una presunta cintura esplosiva.

Starmer rientra da Copenaghen

Il premier della Gran Bretagna, Keir Starmer, ha annunciato il rientro anticipato dal vertice Ue di Copenaghen per seguire da vicino le indagini. Lo riporta la Bbc.

Re Carlo sotto shock

Re Carlo ha dichiarato che lui e la regina sono “profondamente scioccati e rattristati nell’apprendere del terribile attacco a Manchester, avvenuto soprattutto in un giorno così significativo per la comunità ebraica”. Lo riferisce il Guardian.

“Io e mia moglie siamo stati profondamente scioccati e rattristati nell’apprendere del terribile attacco a Manchester, avvenuto soprattutto in un giorno così significativo per la comunità ebraica. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con tutti coloro che sono stati colpiti da questo orrendo episodio e apprezziamo immensamente la rapidità dell’intervento dei servizi di emergenza”.

Massima allerta a Manchester

L’attacco è avvenuto proprio in occasione dello Yom Kippur, la giornata più sacra dell’ebraismo, quando le sinagoghe sono particolarmente affollate.

Oltre al sindaco, anche la polizia ha chiesto alla popolazione di non recarsi nella zona fino a nuovo ordine, mentre continuano le indagini per ricostruire la dinamica e le motivazioni del gesto.

Due arresti

Due persone sono state arrestate: lo ha detto Laurence Taylor, numero due dell’antiterrorismo in Gran Bretagna, coinvolta ufficialmente nelle indagini accanto alla Greater Manchester Police.

L’aggressore risulta essere stato identificato, ma il suo nome resta per ora coperto dal riserbo.

Il funzionario ha aggiunto che sono già stati rafforzati i presidi a protezione di tutte le sinagoghe e i siti ebraici più in vista del Paese.

Cos’è lo Yom Kippur

Lo Yom Kippur è la festività ebraica più importante, conosciuta come il Giorno dell’Espiazione.

Si celebra nel 10° giorno del mese di Tishri (tra settembre e ottobre) e dura oltre 24 ore, da un tramonto fino a quello successivo.

Durante questo periodo sono previsti:

digiuno completo

divieto di lavorare

divieto di guidare

partecipazione a rituali di pentimento e riconciliazione

La ricorrenza si collega al momento in cui, secondo la tradizione, Mosè ricevette le Tavole della Legge e il popolo ebraico ottenne il perdono divino.