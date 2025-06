Attentato a Miguel Uribe in Colombia, candidato non risponde alle cure ed è gravissimo: ipotesi sull'attacco

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il senatore della Colombia Miguel Uribe, colpito alla testa e a una gamba durante un comizio, è in condizioni critiche e non risponde alle cure. L’attentato sarebbe opera di un 15enne, ma potrebbe avere motivazioni politiche e si cerca un possibile mandante. Le autorità indagano su tre piste, mentre cresce la preoccupazione per la stabilità democratica in vista delle elezioni.

Colombia, il senatore Miguel Uribe rischia la vita

Il senatore conservatore Miguel Uribe Turbay, in corsa per le prossime presidenziali in Colombia con il partito Centro Democratico, versa in condizioni critiche dopo essere stato ferito alla testa e a una gamba durante un comizio elettorale.

Secondo quanto comunicato dalla Fundación Santa Fe di Bogotá, dove è ricoverato, le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime ore e i medici parlano di uno stato di “massima gravità”, con una prognosi ancora riservata.

Fonte foto: ANSA

Molte persone in Colombia si sono raccolte in preghiera per le sorti di Miguel Uribe

La risposta ai trattamenti finora è stata minima, rendendo il quadro clinico estremamente delicato.

L’attentato a Miguel Uribe

Il grave attentato è avvenuto sabato 7 giugno, nel pieno di un incontro pubblico, e ha visto l’arresto di un sospetto: un ragazzo di soli 15 anni.

La polizia nel frattempo ha negato che sul luogo dell’attentato fosse stato trovato un cellulare, contraddicendo quanto riportato da alcune fonti giornalistiche.

Al momento, le autorità colombiane ritengono che dietro l’attacco possano esserci dei mandanti ancora ignoti. Per questo motivo è stata messa una taglia di circa 750mila dollari e sono state avviate indagini approfondite a livello nazionale.

Le ipotesi sul movente

L’aggressione al senatore colombiano Miguel Uribe Turbay, 39 anni, ha innescato dunque un’inchiesta complessa, con 188 agenti impegnati al fianco della Procura per far luce sui mandanti.

Il ministro della Difesa, Pedro Sánchez Suárez, ha spiegato che si stanno valutando tre piste principali: un attacco mirato alla figura di Uribe, un’azione rivolta contro il suo partito d’opposizione, il Centro Democratico, o un tentativo più ampio di minare la stabilità del governo nazionale.

Alcuni politici accusano direttamente il presidente Gustavo Petro di favorire la polarizzazione attraverso un linguaggio divisivo, mentre cresce la tensione nel Paese a pochi mesi dalle elezioni legislative e presidenziali del 2026.

In risposta, il ministro ha chiesto moderazione e responsabilità, denunciando la diffusione dell’odio sui social.