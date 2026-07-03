Attentato a Monaco all'oligarca ucraino Ermolaev, a colpire sarebbe stata un'ucraina in fuga verso l'Italia

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Proseguono le indagini per ricostruire le dinamiche dell’attentato che, lunedì 29 giugno, ha ferito gravemente l’oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio 13enne. Il Procuratore del Principato di Monaco ha fatto sapere che la persona responsabile dell’attentato è stata identificata. Si tratterebbe di una donna di circa 30 anni, ucraina e in fuga verso un Paese europeo.

A compiere l’attentato una donna ucraina

Le autorità non hanno rilasciato dettagli circa la persona sospettata, a svelarne l’identità alcune fonti all’emittente Bfm Tv: si tratterebbe di una donna di circa 30 anni, originaria dell’Ucraina ma residente in Germania.

La fonte specifica che “si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo”.

ANSA

Le immagini delle telecamere di sicurezza avevano infatti identificato sul luogo dell’esplosione quello che sembra essere un uomo vestito di nero.

Gli inquirenti l’hanno identificata attraverso la testimonianza di una persona che ha avuto contatti con lei mentre pianificava l’attentato e i sopralluoghi che l’hanno preceduto.

La donna è in fuga, potrebbe dirigersi in Italia

Il Procuratore di Monaco ha dichiarato che la donna non si trova più all’interno del Principato, né nella vicina Francia.

La sospettata sarebbe in fuga verso un altro Paese europeo, e non è esclusa l’Italia, forse assieme a dei complici.

A suo carico è stato emesso un mandato d’arresto internazionale ed è stato chiesto all’Interpol di emettere una red notice.

Si tratta cioè della richiesta alle autorità dei Paesi aderenti di localizzare, arrestare ed estradare il criminale.

La ricostruzione dell’attacco contro Ermolaev

Secondo le ricostruzioni degli investigatori la donna avrebbe compiuto diversi sopralluoghi nella zona di place des Moulins il giorno dell’attacco.

Poco prima delle ore 21:00 avrebbe identificato la famiglia di Ermolaev, ricco uomo d’affari ucraino, e l’avrebbe preceduta fino all’ingresso dell’abitazione.

La donna avrebbe quindi salito i tre gradini di fronte al portone di ingresso e lasciato qui uno zaino-bomba, per poi allontanarsi di corsa.

Gli agenti della polizia di Nizza ritengono che l’ordigno non sia stato fatto detonare a distanza, ma attivato dalla stessa persona responsabile dell’attentato.

Tale modalità sarebbe tipica delle rese dei conti interne alla criminalità organizzata e non si esclude un coinvolgimento dei servizi segreti ucraini.