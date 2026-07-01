Attentato a Monaco, chi ha colpito l'oligarca Vadim Ermolaev potrebbe essere fuggito in Italia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Potrebbe essere fuggito in Italia l’attentatore che a Monaco ha tentato di uccidere con una bomba l’oligarca ucraino Vadim Ermolaev. La caccia all’uomo responsabile dell’attentato va avanti senza sosta: le sue ultime tracce a Beausoleil, in territorio francese. L’ipotesi al momento ritenuta più plausibile dagli investigatori è che abbia raggiunto il confine con l’Italia, distante solo pochi chilometri.

Attentato a Monaco, prosegue la caccia all’uomo

Proseguono le ricerche dell’uomo responsabile dell’attentato di lunedì 29 giugno a Montecarlo ai danni di Vadim Ermolaev, ricchissimo uomo d’affari ucraino.

A condurre la caccia all’uomo le forze dell’ordine di Francia e Principato di Monaco. Gli investigatori stanno cercando di individuare l’uomo che lunedì sera è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dopo avere lasciato lo zaino con la bomba davanti all’abitazione di Ermolaev.

ANSA

Nelle immagini si vede un uomo, vestito di nero e col volto in parte nascosto da un cappello, arrivare davanti alla palazzina, depositare lo zaino per poi allontanarsi. Poco dopo l’esplosione, quando Ermolaev e la sua famiglia si avvicinano al portone.

Escluso il terrorismo, le autorità monegasche procedono per tentato omicidio.

L’attentatore potrebbe essere fuggito in Italia

In fuga dopo l’esplosione, gli inquirenti ritengono che l’attentatore si trovi da qualche parte in Francia o in Italia.

L’attentatore ha fatto perdere le sue tracce a Beausoleil, comune francese attaccato a Montecarlo.

Come riporta il Corriere della Sera, nelle ultime ore ha preso corpo l’ipotesi che possa essere fuggito in Italia, dopo aver raggiunto il confine distante una dozzina di chilometri.

Come stanno Vadim Ermolaev e la sua famiglia

Nell’esplosione sono rimasti gravemente feriti Vadim Ermolaev, sua moglie e il loro figlio di tredici anni.

Ricoverati all’ospedale di Nizza, il 58enne e il ragazzino non sarebbero più in pericolo di vita. Mentre restano critiche le condizioni della donna, che ha perso entrambe le gambe.

Ricchissimo uomo d’affari ucraino, dal 2019 col passaporto cipriota, Ermolaev viveva da alcuni anni a Montecarlo dopo essere stato colpito da sanzioni decise dal presidente Volodymyr Zelensky per le sue attività commerciali nella Crimea annessa dalla Russia.