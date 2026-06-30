Attentato a Monaco, oligarca ucraino Vadym Iermolaiev e la moglie feriti nell'esplosione: la bomba in un pacco

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Attentato nel Principato di Monaco. Una forte esplosione è stata udita intorno alle 21:00 in un edificio residenziale tra Boulevard d’Italie e Rue du Révérend Père Louis Frolla. Christophe Mirmand, ministro di Stato e capo del governo monegasco, ha dichiarato: “È molto probabile che si tratti di un attentato”. Il soggetto colpito, infatti, è Vadym Iermolaiev, oligarca ucraino accusato di aver collaborato con i russi. È in gravi condizioni, insieme alla moglie e al figlio di 13 anni (quest’ultimo non sarebbe in pericolo di vita), in ospedale.

Attentato nel Principato di Monaco

Lunedì 29 giugno, intorno alle 21:00, nel Principato di Monaco è stata udita una forte esplosione. La polizia è accorsa sul posto, in Rue du Révérend Père Louis Frolla.

Il governo monegasco ha ufficialmente riferito che il numero dei feriti è di tre persone, due adulti e un bambino. Si tratta della famiglia dell’oligarca ucraino Vadym Iermolaiev. Si trovano in gravi condizioni, potenzialmente letali, i due adulti, mentre il 13enne è grave ma non in pericolo di vita.

Il Primo Ministro Christophe Mirmand ha dichiarato alla stampa: “Probabilmente si è trattato di un attacco terroristico“. L’esplosione sarebbe infatti scaturita da un pacco o una borsa all’ingresso del palazzo.

Il video del presunto attentatore

Le indagini sono iniziate immediatamente. Nel giro di poche ore sono stati analizzati i filmati delle videocamere. Queste hanno ripreso un individuo mentre deposita uno zaino o un oggetto simile nell’atrio dell’edificio residenziale.

Secondo Le Figaro, l’uomo indossava pantaloni beige, una giacca nera e un cappello nero che gli copriva parzialmente il volto. Dalle videocamere si vede la fuga del presunto attentatore verso Beausoleil, in Francia, secondo quanto raccolto dal Corriere della Sera.

ANSA

L’esplosione è avvenuta mentre la famiglia stava rientrando. L’ordigno, secondo una prima ricostruzione, era composto da bulloni e proiettili.

Chi è Vadym Iermolaiev

Vadym Iermolaiev, 58 anni, ha 4 figli ed è tra gli uomini più ricchi dell’Ucraina.

Secondo Nice-Matin, il suo patrimonio è di oltre 300 milioni di dollari.

L’imprenditore, nato in Ucraina ma con cittadinanza cipriota dal 2019, vanta una fortuna costruita sull’agroalimentare, l’immobiliare e la produzione di materiali da costruzione.

A Forbes aveva spiegato di aver rinunciato alla cittadinanza ucraina per poter “beneficiare di una protezione internazionale”, in quanto “il sistema giudiziario ucraino è lungi dall’essere perfetto e l’amministrazione fiscale non è equa”.

Nonostante questa scelta, ha proseguito le sue attività in Ucraina, costruendo con la sua impresa Alef un complesso immobiliare a Dnipro e inaugurando la più grande centrale termica del Paese.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Iermolaiev ha proseguito la sua vita nel lusso. I media locali parlavano di yacht e ville costose.

Fa parte del cosiddetto “bataillon Monaco”, un gruppo di oligarchi ucraini fuggiti sulla Costa Azzurra mentre il loro Paese iniziava la difesa dalla guerra russa. In passato è stato accusato di lavorare con i russi, inoltre, il ministero della Difesa lo ha sanzionato accusandolo di contrabbando, evasione fiscale e saccheggio.

Sanzioni attive dal dicembre 2023 per decisione del Consiglio nazionale di sicurezza ucraino (decreto promulgato da Volodymyr Zelensky: secondo ANSA, sono legate alla scelta di proseguire le sue attività di commercio di alcolici nella Crimea occupata dalla Russia.