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Attentato a Monaco, oligarca ucraino Vadym Iermolaiev e la moglie feriti nell'esplosione: la bomba in un pacco

Attentato a Monaco: l'esplosione è avvenuta in una casa. Colpito l'oligarca ucraino Iermolaiev, moglie e figlio. Sono in gravi condizioni

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Giorgia Bonamoneta

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Attentato nel Principato di Monaco. Una forte esplosione è stata udita intorno alle 21:00 in un edificio residenziale tra Boulevard d’Italie e Rue du Révérend Père Louis Frolla. Christophe Mirmand, ministro di Stato e capo del governo monegasco, ha dichiarato: “È molto probabile che si tratti di un attentato”. Il soggetto colpito, infatti, è Vadym Iermolaiev, oligarca ucraino accusato di aver collaborato con i russi. È in gravi condizioni, insieme alla moglie e al figlio di 13 anni (quest’ultimo non sarebbe in pericolo di vita), in ospedale.

Attentato nel Principato di Monaco

Lunedì 29 giugno, intorno alle 21:00, nel Principato di Monaco è stata udita una forte esplosione. La polizia è accorsa sul posto, in Rue du Révérend Père Louis Frolla.

Il governo monegasco ha ufficialmente riferito che il numero dei feriti è di tre persone, due adulti e un bambino. Si tratta della famiglia dell’oligarca ucraino Vadym Iermolaiev. Si trovano in gravi condizioni, potenzialmente letali, i due adulti, mentre il 13enne è grave ma non in pericolo di vita.

Il Primo Ministro Christophe Mirmand ha dichiarato alla stampa: “Probabilmente si è trattato di un attacco terroristico“. L’esplosione sarebbe infatti scaturita da un pacco o una borsa all’ingresso del palazzo.

Il video del presunto attentatore

Le indagini sono iniziate immediatamente. Nel giro di poche ore sono stati analizzati i filmati delle videocamere. Queste hanno ripreso un individuo mentre deposita uno zaino o un oggetto simile nell’atrio dell’edificio residenziale.

Secondo Le Figaro, l’uomo indossava pantaloni beige, una giacca nera e un cappello nero che gli copriva parzialmente il volto. Dalle videocamere si vede la fuga del presunto attentatore verso Beausoleil, in Francia, secondo quanto raccolto dal Corriere della Sera.

Il presunto attentatore di Monaco ripreso da telecamere di sorveglianzaANSA
Il presunto attentatore di Monaco ripreso da telecamere di sorveglianza

L’esplosione è avvenuta mentre la famiglia stava rientrando. L’ordigno, secondo una prima ricostruzione, era composto da bulloni e proiettili.

Chi è Vadym Iermolaiev

Vadym Iermolaiev, 58 anni, ha 4 figli ed è tra gli uomini più ricchi dell’Ucraina.

Secondo Nice-Matin, il suo patrimonio è di oltre 300 milioni di dollari.

L’imprenditore, nato in Ucraina ma con cittadinanza cipriota dal 2019, vanta una fortuna costruita sull’agroalimentare, l’immobiliare e la produzione di materiali da costruzione.

A Forbes aveva spiegato di aver rinunciato alla cittadinanza ucraina per poter “beneficiare di una protezione internazionale”, in quanto “il sistema giudiziario ucraino è lungi dall’essere perfetto e l’amministrazione fiscale non è equa”.

Nonostante questa scelta, ha proseguito le sue attività in Ucraina, costruendo con la sua impresa Alef un complesso immobiliare a Dnipro e inaugurando la più grande centrale termica del Paese.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, Iermolaiev ha proseguito la sua vita nel lusso. I media locali parlavano di yacht e ville costose.

Fa parte del cosiddetto “bataillon Monaco”, un gruppo di oligarchi ucraini fuggiti sulla Costa Azzurra mentre il loro Paese iniziava la difesa dalla guerra russa. In passato è stato accusato di lavorare con i russi, inoltre, il ministero della Difesa lo ha sanzionato accusandolo di contrabbando, evasione fiscale e saccheggio.

Sanzioni attive dal dicembre 2023 per decisione del Consiglio nazionale di sicurezza ucraino (decreto promulgato da Volodymyr Zelensky: secondo ANSA, sono legate alla scelta di proseguire le sue attività di commercio di alcolici nella Crimea occupata dalla Russia.

monaco-esplosione-attentato-oligarca-iermolaiev Getty / X Marina Wolf

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Cantine Amadei

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