Attentato a Ranucci, gli esecutori materiali affermano di non conoscere né lui né Lavitola: "Soltanto Tavares"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Pellegrino D’Avino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l’attentato al conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci, sono stati interrogati per oltre dieci ore dai pm. Come confermato dai loro legali, non avrebbero mai conosciuto né il giornalista né Valter Lavitola, mentre avrebbero avuto rapporti solo con il factotum Gomes Clesio Tavares, attualmente ancora in Africa ma in procinto (come da lui affermato) di rientrare in Italia per “chiarire i fatti”.

Attentato a Ranucci, parla chi ha messo la bomba

Sono durati tra le 9 e le 10 ore gli interrogatori a Rebibbia di Pellegrino D’Avino e Antonio Passariello, due delle quattro persone finite in carcere per l’attentato dinamitardo compiuto ai danni di Sigfrido Ranucci.

Ad anticipare il contenuto delle audizioni davanti ai pubblici ministeri sono stati i loro difensori, gli avvocati Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri, secondo cui i due indagati avrebbero avuto rapporti esclusivamente con Gomes Clesio Tavares, presunto tramite operativo dell’intera vicenda.

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“Non conoscono Ranucci e Lavitola”

“Hanno avuto rapporti solo con Tavares” sostengono i legali. “Hanno confermato che non volevano far male a nessuno e che non conoscevano Ranucci, né Lavitola”.

Gli avvocati hanno precisato che il compito ricevuto riguardava esclusivamente il posizionamento dell’ordigno sotto l’abitazione del giornalista, senza alcun riferimento agli spari con arma da fuoco di cui si è parlato in altre fasi dell’inchiesta. “Il perimetro del mandato è quello della prima ordinanza, non i colpi di pistola”.

Nel corso dell’interrogatorio, riferisce Pagliarulo, ai due non sarebbe stata rivolta nessuna domanda specifica sul conduttore Rai. “Allo stato sappiano che per noi Sigfrido Ranucci è parte offesa” ha affermato. “Loro non lo conoscono e nel corso dell’interrogatorio non sono state fatte domande su di lui”.

A cosa punta la difesa

La linea difensiva mira ora a smontare l’aggravante del metodo mafioso contestata a vario titolo ai quattro indagati, accusati di strage, ipotesi già esclusa dal gip che ha firmato le misure cautelari, oltre che di detenzione di esplosivo e danneggiamento.

Sul piano cautelare, l’avvocato Pagliarulo ha anticipato la strategia difensiva per i propri assistiti. “L’istanza che presenteremo sarà per chiedere un’attenuazione, se non una revoca, che secondo noi può essere accettata, a maggior ragione dopo l’interrogatorio di oggi. Per il futuro il rito abbreviato è una possibilità”.

Intervenendo nel corso della trasmissione “Zona Bianca”, il collega Antonio Falconieri ha ribadito la linea difensiva, che dovrebbe prevedere la richiesta degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. In merito all’interrogatorio di Marika De Filippi, moglie di D’Avino, il legale ha prospettato una sospensione: “La ragazza è incinta, fra 20 giorni partorirà. Forse non è il caso, lunedì si prenderà una decisione in merito a una possibile sospensione”.

La situazione di Tavares

Parallelamente Tavares, ricercato in Africa e ritenuto il presunto anello di collegamento tra Lavitola e la banda esecutrice, è stato raggiunto in esclusiva dal Tg1, a cui ha riferito di sentirsi tranquillo sul proprio futuro giudiziario.

“Sono certo che sarò un uomo libero, solo il tempo di verificare che non c’entro niente in tante cose, sono un lavoratore” ha affermato. Per quanto riguarda Ranucci, Tavares sostiene di non averlo “mai conosciuto”, per poi concludere con un messaggio diretto: “Non è oggi non è domani ma torno a breve. Io torno, questa è una certezza”.

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