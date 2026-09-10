Attentato a Ranucci, l'ipotesi dei messaggi cancellati nelle chat tra l'ex conduttore di Report e Lavitola

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Secondo la procura di Roma, nelle chat tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola ci sarebbero dei “buchi temporali” nei periodi precedenti e successivi all’attentato di cui Lavitola ha confessato di essere il mandante. Gli inquirenti avvieranno altri approfondimenti a riguardo, cercando anche di recuperare le comunicazioni tra Lavitola e gli esecutori materiali dell’attentato.

C’è un “buco temporale” nelle chat tra Ranucci e Lavitola

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, la procura di Roma avrebbe riscontrato dei “buchi temporali” nelle chat tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola.

L’ex direttore di Report e il mandante reo confesso dell’attentato avrebbero smesso di comunicare nel periodo immediatamente precedente e successivo allo scoppio dell’ordigno sotto casa di Ranucci a Pomezia.

ANSA

Le chat, sospetta la Procura, sarebbero state cancellate in maniera sospetta, per questa ragione saranno svolte ulteriori indagini.

Il tentativo di recupero della chat tra Lavitola e Tavares

Per cercare di fare maggiore chiarezza sulle comunicazioni tra Lavitola e Ranucci, la procura di Roma starebbe tentando di recuperare anche altre chat.

Si tratta di quelle tra Lavitola e Tavares, suo braccio destro al momento resosi irreperibile, e tra quest’ultimo e quelli che sarebbero poi stati gli esecutori materiali dell’attentato.

I periti della procura avrebbero recuperato, secondo l’agenzia di stampa Lapresse, una mole di dati significativa dai dispositivi sequestrati a Lavitola.

Avvocati di Lavitola pronti al ricorso

Il tribunale del Riesame ha intanto confermato l’impianto accusatorio della procura e quindi anche la custodia cautelare in carcere per Lavitola.

Gli avvocati del mandante reo confesso dell’attentato a Sigfrido Ranucci hanno però già preparato un ricorso in Cassazione.

“Attenderemo che siano depositate le motivazioni che arriveranno entro 45 giorni ma già oggi presenteremo ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del gip che ha rigettato la nostra richiesta sulla perdita di efficacia della custodia cautelare che riteniamo sia ampiamente fondata” ha dichiarato l’avvocato Sergio Cola, difensore di Valter Lavitola.