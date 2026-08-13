Attentato a Ranucci, Lavitola resta in carcere perché il gip ritiene le sue dichiarazioni inverosimili

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Valter Lavitola resta in carcere per l’attentato a Sigfrido Ranucci, il gip ha respinto la richiesta dell’avvocato dell’imprenditore campano per gli arresti domiciliari. Nell’ordinanza in cui viene confermata la misura cautelare della detenzione, il giudice per le indagini preliminari ha evidenziato che l’accusato ha reso “dichiarazioni fumose, assolutamente generiche e prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro”.

Lavitola resta in carcere

L’avvocato di Valter Lavitola, Sergio Cola, aveva presentato un’istanza per ottenere gli arresti domiciliari. Sulla richiesta i pm della Procura di Roma avevano dato parere negativo, il gip di Roma, Iole Moricca, ha deciso che deve restare in carcere.

“Rimane totalmente immutato il rischio di azioni recidivanti – si legge nell’ordinanza – anzi aggravato dalle stesse dichiarazioni dell’indagato che hanno ulteriormente evidenziato la disinvoltura criminale con cui ha programmato l’atto intimidatorio”.

ANSA

Secondo la tesi dell’imprenditore, non sarebbe dovuta essere fatta esplodere una bomba, ma l’azione avrebbe dovuto essere compiuta mediante l’uso di armi.

Il gip non crede alle dichiarazioni rilasciate nell’interrogatorio da Lavitola e ritiene immutato “il pericolo di inquinamento probatorio a fronte del fatto che l’indagato anche in sede di interrogatorio ha confermato di godere di una fitta e ramificata rete di contatti, sicché è di tutta evidenza che la sostituzione della misura cautelare agevolerebbe non solo i suoi contatti con Clesio Tavares ancora in libertà (trovandosi in Africa), ma consentirebbe di corroborare la sua tesi difensiva, ostacolando le ulteriori eventuali indagini che il pm intenda compiere”.

Il viaggio programmato in Camerun

Riguardo al pericolo di fuga, il giudice ha citato “la circostanza che l’indagato avesse già programmato il viaggio in Camerun per il 4/7/2026 per lo svolgimento di una importante conferenza di servizi a cui era stato poi costretto a partecipare in video conferenza e che sia solito acquistare biglietti per voli intercontinentali il giorno prima, come sostenuto in sede di interrogatorio, allo stato non pare assolutamente provata, pertanto l’unico dato oggettivo acquisito e che egli ha acquistato il biglietto aereo solo dopo l’arresto degli esecutori materiali”.

Inoltre “è indubbio che Lavitola abbia una rete di contatti in Italia e all’estero che gli consenta con estrema facilità, di allontanarsi dal territorio italiano e far perdere le sue tracce, sicché anche in relazione a tale rischio, l’applicazione della misura cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari con bracciale elettronico – tenuto conto della disinvoltura criminale mostrata, deve ritenersi idonea a prevenire il rischio di fuga, come già rappresentato in sede di ordinanza genetica”.

Sempre il gip scrive che l’imprenditore campano “ha fornito ricostruzioni inverosimili sia per quanto concerne la sua estraneità alla scelta di utilizzare un ordigno esplosivo, sia per quanto concerne il movente della condotta criminosa ricondotto esclusivamente alla volontà di potenziare la scorta del Ranucci”.

Il ridimensionamento del ruolo

Il giudice sottolinea che il movente “legato alla volontà di rafforzare la scorta del Ranucci appare non solo inverosimile, ma anche in contraddizione con quanto emerso dalle indagini”.

In pratica Valter Lavitola, “pur ammettendo di essere il mandante dell’azione delittuosa”, avrebbe cercato di ridimensionare fortemente” il ruolo svolto nell’organizzazione dell’azione criminosa – negando di essere a conoscenza delle modalità di esecuzione concretamente messe in atto, negando di avere svolto il sopralluogo in data 15/9/2025, e ha offerto un movente diverso, volto evidentemente a dimostrare come avesse agito esclusivamente nell’interesse della persona offesa e non anche per fini personali”.

Valter Lavitola è accusato di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci, e gli viene contestata anche l’aggravante del metodo mafioso.

La versione di Lavitola sull’attentato

Secondo Lavitola, l’attentato del 16 ottobre del 2025 doveva essere “puramente dimostrativo“.

In base a quanto riferito al giudice, l’imprenditore – che farà ricorso al tribunale del Riesame contro il no ai domiciliari – aveva commissionato un’azione con “diverse modalità“.

Non una bomba, ma “quattro o cinque colpi di pistola verso il muro” della villetta del conduttore di Report a Pomezia, centro vicino a Roma. Una richiesta che era stata fatta al suo factotum, il cittadino camerunese Gomes Tavares, attualmente latitante e nei confronti del quale la procura di Roma chiederà l’estradizione.

A quel punto l’intermediario ha contattato la banda di quattro persone, tutte originarie dell’Avellinese, per portare a termine l’azione. Ma il gruppo ha fabbricato una bomba rudimentale con gelatina da cava, un ordigno che ha semidistrutto le auto del conduttore di Report che si trovava all’interno della villetta con la propria famiglia.

Una scelta sulla quale, nonostante le indicazioni iniziali al suo factotum, però Lavitola non avrebbe comunque avuto nulla da ridire ritenendo lo scoppio di un ordigno rudimentale comunque di “valore dimostrativo”.