Attentato a Ranucci, rivelazione dell'avvocato di Lavitola: "Non c'era accordo, ma Valter avvisò sui rischi"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Valter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante dell’attentato contro Sigfrido Ranucci e, per questo, è stato arrestato e detenuto presso il carcere romano di Rebibbia. L’imprenditore è seguito dall’avvocato Arturo Cola che rivela che il giornalista fu avvisato dall’amico dell’attentato che si stava organizzando, ma tra i due non vi fu alcun accordo.

La rivelazione dell’avvocato

“Noi riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre”.

Questo quanto dichiarato ai microfoni di ANSA dall’avvocato Arturo Cola, recatosi al carcere di Rebibbia per un colloquio con l’assistito.

ANSA

“C’è stato, infatti, – prosegue Cola – un incontro il 7 settembre nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati”.

L’avvertimento, sottolinea il legale, sarebbe arrivato “un mese e mezzo prima dell’attentato medesimo”.

Valter Lavitola in attesa del Riesame

A seguito del ricorso presentato lo scorso 15 agosto, Valter Lavitola è in attesa dell’udienza di Riesame che l’avvocato Cola presume si terrà la settimana successiva.

Il colloquio tra Lavitola e l’avvocato è servito proprio a “verificare se sia necessario integrare la sua dichiarazione”.

“Non si tratta di ritrattare o dire cose diverse, – sottolinea la difesa – si tratta semplicemente di puntualizzare e offrire un’interpretazione autentica di ciò che è già stato riferito”.

Cola conclude il proprio intervento alla stampa spiegando che tale tattica sarà possibile “perché al Riesame si possono fare dichiarazioni spontanee”.

Valter Lavitola si trova in custodia cautelare in carcere per l’attentato del quale ha confessato di essere stato il mandante. Gli si contesta anche il metodo mafioso.

Nessun accordo con Sigfrido Ranucci

“A noi interessano i fatti: in sede di interrogatorio di garanzia il mio assistito ha escluso che vi fosse un accordo preventivo sull’attentato”: sono le parole dell’avvocato Cola.

Tra le prime ipotesi vi fu quella che vedeva Sigfrido Ranucci in combutta con Lavitola per l’organizzazione di un finto attentato.

Il gip, nel corso delle indagini preliminari, ha infine escluso l’esistenza di accordi o connivenze tra il giornalista e l’imprenditore.

Ranucci è stato ritenuto estraneo e vittima della manipolazione del faccendiere, il quale avrebbe coltivato il progetto di spingere il conduttore di Report verso una discesa in politica, ritagliandosi un posto al suo fianco.