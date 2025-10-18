Attentato a Ranucci, Schlein accusa Meloni: "Libertà a rischio". La Premier risponde: "Siamo al puro delirio"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Botta e risposta acceso tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Durante il congresso del Pse, la segretaria del Pd ha espresso solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato che lo ha colpito, accompagnando le sue parole con una dura critica alla destra di governo. La premier ha replicato subito sui social: “Siamo al delirio puro”.

Attentato a Ranucci, Elly Schlein e la critica alla destra

Le parole pronunciate da Elly Schlein durante il congresso del Partito dei Socialisti europei ad Amsterdam hanno dato il via a un acceso botta e risposta con Giorgia Meloni.

La segretaria del Pd, in occasione del suo intervento, ha espresso solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato che si è verificato nella notte del 16 ottobre.

La vicinanza al giornalista è diventata anche l’occasione per un attacco diretto alla maggioranza. “Il governo di Giorgia Meloni sta tagliando la sanità pubblica (…). E taglia la scuola pubblica, mentre blocca la nostra proposta sul salario minimo. Fanno propaganda ogni giorno”, ha affermato Schlein.

“Voglio esprimere la mia solidarietà al giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci perché ieri è esplosa una bomba davanti casa sua”, ha poi proseguito la segretaria del Pd, aggiungendo inoltre che “la democrazia e la libertà di espressione sono a rischio quando l’estrema destra è al governo”.

La risposta di Giorgia Meloni: “Siamo al delirio puro”

La replica di Giorgia Meloni alle parole di Elly Schlein non si è fatta attendere: la Premier ha pubblicato un post sui suoi canali social, contestando le affermazioni della leader del Pd.

“Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare”: queste le parole di Meloni.

Le reazioni di FdI e Lega

Anche esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega sono intervenuti, criticando aspramente l’intervento di Elly Schlein.

“Giorgia Meloni sta dando lustro all’Italia in tutto il mondo, la Schlein va all’estero per denigrare l’Italia”, ha replicato il deputato FdI Giovanni Donzelli.

La Lega, invece, ha pubblicato un post su X e Facebook in cui condanna sia l’attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, sia quelle che sono state definite “sciocchezze della Schlein”.