Attentato a Ranucci, Storace propone di ritirare le querele contro Report: “Ma qualcuno non l’ha presa bene”

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Pochi giorni dopo l’attentato a Sigfrido Ranucci, Francesco Storace propone di ritirare tutte le querele contro il conduttore di Report. L’ex presidente della Regione Lazio ha lanciato l’appello sul social X, ma ha poi ammesso di aver ricevuto qualche chiamata da qualcuno che non era d’accordo con questa idea.

Attentato a Ranucci, l’appello di Storace

“Ritirate le querele contro Ranucci”, questo l’appello lanciato da Francesco Storace, politico di destra e giornalista, attraverso il suo profilo su X. Un post che ha raccolto numerose interazioni, quasi tutte positive.

Il conduttore di Report, infatti, negli anni ha ricevuto diverse querele per il suo lavoro. Ora, in seguito all’attentato subito nei giorni scorsi nella sua casa di Pomezia, Storace chiama i querelanti a un gesto di “vera” solidarietà.

“Qualcuno mi ha chiamato e non era contento”

L’appello dell’ex ministro e presidente della Regione Lazio, che oggi conduce una trasmissione su Rai Radio 1 e scrive su Libero, ha aperto un acceso dibattito. Intervistato da Repubblica, Storace ha ribadito la sua posizione e ha ammesso di aver ricevuto “alcune telefonate” di persone che hanno querelato Ranucci e che “non erano contenti”, anche se “almeno sono stati sinceri”.

Storace non ha rivelato i nomi delle persone che lo hanno chiamato, ma ha auspicato che qualcuno possa dare seguito al suo appello. “Se l’attentato fosse andato in porto e l’avessero ammazzato la querela non c’è più, non ha più ragione di esistere. Quindi per ritirare la querela bisogna aspettare che uno muoia? E allora io voglio la solidarietà sincera”, ha argomentato Storace nell’intervista.

L’ex presidente del Lazio ha poi ribadito la sua contrarietà all’uso delle querele e ha difeso il diritto di critica: “Se un giornalista scrive il falso su di me, gli rispondo dicendo che ha scritto una falsità”.

Ranucci, Storace critica la condanna di Bonelli

In base ai dati di Ossigeno, dal 2006 al 2024 sono state oltre settemila le minacce e le querele temerarie nei confronti dei giornalisti. Un numero che in realtà non convince Storace, che riporta l’attenzione su Ranucci che ha ricevuto “tante querele, non solo da destra”.

Sempre su X, Francesco Storace criticato Angelo Bonelli, esponente di Avs, perché “nella sua condanna contro l’attentato sembra che c’entri qualcosa il governo”.

“Ma che c’entra il governo con l’attentato a Ranucci? Non è che se ti critico sto proponendo a qualcuno di spararti”, ha detto Storace nell’intervista rilascia a Repubblica.