Attentato a Ranucci, Valter Lavitola confessa di essere il mandante "per tutelare incolumità" del giornalista

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Valter Lavitola ha confessato di essere il mandante dell’attentato di ottobre 2025 a Sigfrido Ranucci. L’ammissione è arrivata nel corso dell’interrogatorio di garanzia, durato oltre 5 ore. L’avvocato dell’imprenditore, Sergio Cola, ha spiegato che Lavitola dice di aver pianificato il tutto “per tutelare l’incolumità di Ranucci che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e fargli innalzare la scorta”.

La confessione di Valter Lavitola

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, Valter Lavitola ha ammesso “di essere il mandante dell’attentato a Sigfrido Ranucci” così come ipotizzato dalla procura di Roma.

L’imprenditore, secondo quanto affermato dal suo legale, ha confermato “l’ipotesi accusatoria della procura della Repubblica ammettendo di essere stato il mandante dell’attentato” e avrebbe detto “di averlo fatto per tutelare l’incolumità di Ranucci che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo”.

ANSA

Lo scopo dell’ex faccendiere sarebbe stato quello di far innalzare la scorta del giornalista.

L’avvocato di Valter Lavitola

Dopo la confessione, l’avvocato Cola ha aggiunto che, nel corso dell’interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Lavitola “ha riferito anche le ragioni per cui si è si è spinto a fare questo atto indubbiamente delittuoso: lo ha fatto per il bene di Ranucci, perché era oggetto di attentati”.

Valter Lavitola ha compiuto l’attentato a Ranucci “non per un movente politico anche se di fatto l’attentato, ma non per volontà di Lavitola, ha potuto aumentare la popolarità”, ha detto il difensore dell’imprenditore.

Il penalista ha poi spiegato che “Ranucci aveva all’epoca una protezione composta solamente da due uomini. Siccome gli attentatori – secondo il modo di vedere di Lavitola erano pericolosissimi – lui l’ha fatto perché poi in effetti dopo la scorta è stata più che raddoppiata: si è passati da due a otto agenti con una protezione a ferro di cavallo”.

L’arresto di Valter Lavitola

Valter Lavitola è stato arrestato l’11 agosto come mandante dell’attentato a ottobre 2025 davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci.

Un mese fa era stato oggetto di perquisizione e all’imprenditore erano stati sequestrati un cellulare e un computer.

Il Gip di Roma, nell’ordinanza con cui ha disposto il carcere per il 60enne di origini campane, ha scritto appunto che l’attentato a Sigfrido Ranucci è “stato commissionato da Valter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti” dell’arrestato “in ambito politico“.

“Se infatti lo scopo era quello di favorire l’ascesa politica del giornalista Ranucci ed evidentemente assicurarsi per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario politico ipotizzato – si legge -, è indubbio che nella ideazione dell’indagato, agli occhi della vittima e dell’opinione pubblica, l’evento delittuoso doveva apparire come un atto intimidatorio o ritorsivo, comunque un avvertimento rivolto al giornalista per intimorirlo rispetto alla prosecuzione delle sue inchieste, ma mai per porre in effettivo pericolo l’incolumità del giornalista”. Il legale dell’imprenditore ha invece smentito questo tipo di movente.