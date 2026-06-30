Attentato a Sigfrido Ranucci, 4 arresti tra Napoli e Caserta per la bomba sotto casa: fermata anche una donna

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

I Carabinieri di Roma hanno effettuato quattro arresti tra Napoli e Avellino, fermando persone ritenute responsabili dell’attentato compiuto nell’ottobre 2025 contro il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Tra i fermati c’è anche una donna. L’indagine dell’Antimafia, che ha certificato l’uso di “gelatina da cava” e l’aggravante del metodo mafioso, si concentra ora sulla ricerca dei mandanti che hanno assoldato e coperto il commando.

Blitz dei Carabinieri, quattro arresti per l’attentato a Ranucci

Nelle prime ore della mattinata di martedì 30 giugno 2026, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro persone, ritenute gli esecutori materiali dell’attentato perpetrato la sera del 16 ottobre 2025 ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci.

I provvedimenti restrittivi, tre in carcere e uno agli arresti domiciliari, sono stati emessi dal G.I.P. di Roma su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arresti sono scattati nelle province di Napoli e Avellino, nei confronti di soggetti tra i 23 e i 53 anni con precedenti penali, gravemente indiziati a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento.

Carabinieri

I reati sono tutti aggravati dall’aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso. L’esplosione, avvenuta davanti al cancello della villetta del giornalista a Torvaianica (Pomezia), distrusse le sue due autovetture e squarciò il muro perimetrale.

Fermata anche una donna

Tra le persone arrestate c’è anche una donna che, secondo quanto riportato da ANSA, avrebbe effettuato un sopralluogo alcuni giorni prima dell’attentato, fuori dall’abitazione di Ranucci.

La ricostruzione dell’attentato

L’attività condotta dai Nuclei Investigativi di Roma e Frascati e coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi con il pm Carlo Villani si è rivelata estremamente complessa. Gli accertamenti tecnici del RIS di Roma e della Squadra Artificieri hanno rivelato che l’ordigno era composto da “gelatina da cava”, un materiale esplodente obsoleto, ma dalla devastante capacità distruttiva.

A dare una svolta decisiva alle indagini è stata una telecamera di sorveglianza sulla S.S. 148 “Pontina”, che ha immortalato il transito di una Fiat 500 X noleggiata in Campania, utilizzata dal commando sia il giorno dell’attentato sia sei giorni prima per un sopralluogo logistico.

L’esame incrociato dei tabulati telefonici e telematici ha confermato che la posizione dei cellulari degli indagati era “perfettamente sovrapponibile” agli spostamenti dell’auto.

Dalle intercettazioni è emerso inoltre che il gruppo ha tentato ripetutamente di inquinare le prove “effettuando bonifiche per cercare microspie, distruggendo schede SIM e concordando linee difensive omertose per dissimulare il loro coinvolgimento e coprire i mandanti”.

L’intercettazione sulla bomba “Faccamo la storia”

Uno degli arrestati, citato da ANSA, sarebbe stato intercettato.

Prima dell’attentato avrebbe detto: “La bomba sono andato a mettere là! Facciamo la storia”.

Caccia ai mandanti, le parole di Ranucci

Gli inquirenti concentrano gli sforzi per individuare i committenti dell’attacco.

Il commando campano avrebbe infatti agito su esplicito mandato e dietro compenso economico di terzi, che si sarebbero persino adoperati nel garantire al commando la tutela legale, la fornitura di denaro e schede dedicate, pianificando persino una loro eventuale fuga all’estero (stando alle carte dell’indagini coordinata dal pm Carlo Villani, riprese da ANSA, sembra che la banda fosse pronta a scappare in Paesi come Montenegro, Bosnia, Spagna, Austria e Francia).

Pronta e ferma la reazione della vittima dell’attentato, il vicedirettore di Rai 3 Sigfrido Ranucci, che ha commentato la notizia in diretta telefonica alla trasmissione Agorà Estate: “Sapevo che sarebbe avvenuto qualcosa, ma ovviamente dalle indagini non è trapelato nulla. Adesso aspettiamo gli sviluppi”.

“Ho voluto ringraziare personalmente il Nucleo investigativo dei Carabinieri e il dottor Carlo Villani, che mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini ed è stato di parola. Adesso bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e capire se ci sono altri livelli“.

In merito ai mandanti, l’indagato intercettato afferma di avere operato su commissione: “Mi contattò uno (…) lo sai com’è (…) quando vai a Roma”.