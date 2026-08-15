Attentato a Sigfrido Ranucci, analisi su pc e cellulare di Lavitola mentre Tavares assicura: "Voglio tornare"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Pc e cellulare di Valter Lavitola passati al setaccio dagli inquirenti dopo le dichiarazioni ritenute non convincenti del reo confesso dell’attentato a Sigfrido Ranucci. In attesa della possibile convocazione del conduttore di Report come persona informata sui fatti, i pm hanno disposto nuove analisi sui dispositivi del faccendiere che si è dichiarato mandante della bomba esplosa davanti alla villa dell’amico giornalista. Nel frattempo il suo braccio destro, Clesio Tavares Gomes, rompe il silenzio dalla sua latitanza in Camerun.

L’interrogatorio di Valter Lavitola

Valter Lavitola ha ammesso nell’interrogatorio di garanzia di essere stato il mandante dell’attentato davanti casa di Sigfrido Ranucci dell’ottobre 2025, ma i magistrati hanno ritenuto che nella versione dell’imprenditore ci siano diversi elementi in contrasto con quanto risulta dalle indagini.

La gip Iole Moricca ha definito le sue dichiarazioni “inverosimili“, “fumose” e “assolutamente generiche”, come si legge nell’ordinanza con la quale ha confermato la custodia cautelare in carcere del 60enne.

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I passaggi controversi

Secondo quanto sottolineato dalla magistrata, innanzitutto sarebbe “privo di riscontro” un presunto ruolo dei servizi segreti israeliani, in seguito a un servizio di Report sui cantieri Vittoria, nel movente dell’attentato, come suggerito da Lavitola al collaboratore del programma Daniele Autieri.

“L’evidente contraddizione tra quanto riferito in sede di interrogatorio e quanto emerso in sede di indagine appare indice di una consolidata capacità di Lavitola di inquinare l’attività investigativa dando vita a vere e proprie opere di depistaggio” scrive la gip.

L’imprenditore ha negato di aver organizzato l’attentato per un suo ambizioso progetto politico su Ranucci, ma per fare alzare il livello di protezione nei confronti dell’amico.

Ricostruzione non attendibile per il giudice, che ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dal rappresentante legale dell’indagato, l’avvocato Sergio Cola.

Per la gip Iole Moricca sarebbe inverosimile anche la dichiarazione di Lavitola secondo cui sarebbe stato il suo factotum, Clesio Tavares Gomes, a decidere di piazzare un ordigno esplosivo davanti casa di Sigfrido Ranucci, ignorando l’indicazione dell’imprenditore di un’azione intimidatoria attraverso alcuni colpi di pistola contro l’abitazione.

Le parole di Tavares Gomes

Il sospetto della magistrata è che si tratti di un tentativo del faccendiere di ridimensionare il suo ruolo nell’attentato, scaricando parte della responsabilità sul suo braccio destro.

Una possibilità respinta dallo stesso Tavares, anche lui destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare ma al momento latitante in Camerun.

“Il legame con Lavitola va oltre il lavoro. Siamo sempre stati insieme. Perché mi devo arrabbiare con lui, non mi ha mai fatto niente di male” ha detto raggiunto al telefono dal Tg1, affermando di non credere alle notizie sull’interrogatorio di Lavitola.

Mentre la procura prepara la sua richiesta di estradizione, alla redazione del telegiornale Rai Tavares ha assicurato di voler tornare presto in Italia: “Non posso dire quando. Pure se tutti mi dicono di no però, io sono testardo. Dicono che all’aeroporto mi prendono però io sono testardo. E voglio tornare“.