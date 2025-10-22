Attentato a Sigfrido Ranucci, botta e risposta tra Schlein e Meloni: accusa dal Pd e la replica della premier

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La segretaria del Pd Elly Schlein e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono scontrate sulle reciproche accuse tra maggioranza e opposizione sul caso dell’attentato al giornalista e conduttore della trasmissione Report Sigfrido Ranucci. La premier ha sostenuto che il centrosinistra abbia accusato il Governo di esserne il mandante.

Cosa ha detto Meloni in Senato

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accusato le opposizioni di accostare il Governo all’attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Durante il suo intervento prima del Consiglio europeo al Senato, la premier ha dichiarato:

Qualcun altro magari ha accostato il governo ai terroristi, il segretario del principale partito di opposizione ha affermato in un contesto internazionale che in Italia è a rischio la libertà di stampa perché in Italia governa l’estrema destra, accostando l’idea all’attentato contro Ranucci.

ANSA Meloni in Senato

Meloni ha poi continuato: “Il tema non è andare all’estero e criticare il governo, ma gettare ombre sul valore dei cittadini italiani, e non è secondario, perché immagino che non sfugga a nessuno che in uno Stato governato da pericolosi attentatori, si tenda a non investire.”

La risposta di Elly Schlein

La segretaria del Pd Elly Schlein ha ribattuto alle accuse di Meloni: “Chi ha mai detto che la bomba l’avesse messa il governo Meloni o che fossero i mandanti? Sui mandanti sta lavorando la magistratura, un lavoro che noi supportiamo e che seguiremo con grande attenzione.

Schlein ha poi proseguito: “Noi non siamo come loro, che ci hanno accusati di essere mandanti di omicidi fatti dall’altra parte dell’oceano tutti e che però non dicono una parola quando vengono arrestati in Italia tre ultras di estrema destra per l’omicidio di un autista.”

Quando parla di “omicidio dall’altra parte dell’oceano”, Schlein fa riferimento all’uccisione dell’attivista di estrema destra statunitense Charlie Kirk. Mentre il riferimento agli “ultras di estrema destra”, è al caso di Rieti.

Schlein ha poi criticato nuovamente Meloni durante il suo intervento alla Camera: “Lei oggi festeggia tre anni di governo, ma gli italiani no. Avete aumentato le tasse, sono aumentati i lavoratori poveri le nascite sono scese, sono aumentati i prezzi degli affitti, abbiamo le bollette più care d’Europa e voi non avete fatto nulla” ha detto la segretaria del Pd.

L’attentato a Sigfrido Ranucci

Giovedì 16 ottobre una bomba rudimentale ha distrutto le auto di Sigfrido Ranucci, giornalista di Rai 3 e conduttore della trasmissione Report, e di sua figlia.

Le due auto erano parcheggiate di fronte alla casa del giornalista, a Campo Ascolano, comune di Pomezia, alle porte di Roma. Sul caso sta indagando la Direzione distrettuale antimafia.