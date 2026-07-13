Attentato a Sigfrido Ranucci costato meno di 10mila euro, l'ipotesi degli investigatori e le verifiche

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’attentato a Sigfrido Ranucci sarebbe costato meno di 10.000 euro. Un lavoro definito di bassa manovalanza, alla portata di tutti o quasi. Per i pm Carlo Villani ed Edoardo De Santis, l’attentato sarebbe stato organizzato dall’imprenditore Valter Lavitola per altre ragioni ancora tutte da individuare. Sono ancora da analizzare e rendere noti i contenuti dei supporti informatici sequestrati a Lavitola. L’imprenditore, che nega di essere il mandante dell’attentato, si dice offeso dal fatto che il suo migliore amico Ranucci creda che abbia partecipato in qualche modo all’episodio.

Un attentato con pochi spiccioli

Proseguono le indagini sull’attentato al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe emerso il costo di questa azione.

Una volta conosciuti i nomi dei quattro manovali dell’attentato – Antonio Passariello, Pellegrino D’Avino, Saverio Mutone e Marika De Filippis – sono stati fatti dei calcoli su quanti soldi abbiano ricevuto.

Tra ammissioni e calcoli investigativi, in particolare analizzando le spese di due degli arrestati nel corso di una vacanza in Sicilia, si può stimare un costo di circa 5.000 euro, ma certamente sotto i 10.000 euro.

Il movente

I pm continuano a indagare sul movente che avrebbe spinto, in questa ipotesi, l’imprenditore Lavitola a pagare per l’attentato di quello che definisce essere il “suo migliore amico“.

C’è il tema del sondaggio commissionato da un presunto esponente dell’Internazionale Socialista. Lavitola, in un’intervista, spiega che questo personaggio si presentò nel suo ristorante e gli disse che stavano cercando personalità in giro per l’Europa capaci di frenare l’ondata della destra sovranista e populista.

Tra questi, per l’Italia, veniva citato Sigfrido Ranucci, e così l’imprenditore ha iniziato, con l’aiuto di due giornalisti, a lavorare a un sondaggio su Ranucci da commissionare a un istituto italiano. Ranucci da parte sua si è sempre opposto all’ingresso in politica.

I rapporti e i pagamenti

C’è poi la questione dei presunti pagamenti da parte della Rai, attraverso Report, alle imprese di Lavitola. Un caso noto c’è ed è quello dell’ospitata “gratis” di Manuele Bonaccorsi, ai tempi del Covid, in un B&B dell’imprenditore.

Report si ritrova a negare che nel corso degli anni altri giornalisti abbiano dormito o in qualche modo utilizzato il B&B di Lavitola. I vertici della Rai sono quindi alla ricerca di ricevute e fatture per fugare qualsiasi dubbio su una possibile commistione con l’imprenditore.