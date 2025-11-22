Attentato a Sigfrido Ranucci di Report e pista veneta, lettera anonima: sentito l’ex ad dei Cantieri Vittoria

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

C’è una pista nelle indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci che porta in Veneto. Una lettera anonima arrivata alla redazione di Report collegherebbe l’esplosione avvenuta davanti casa del giornalista a Pomezia con un servizio mandato in onda dalla trasmissione su presunti traffici di armi all’interno dei Cantieri Navali Vittoria di Adria, in provincia di Rovigo. Secondo la missiva l’ordigno sotto l’auto del conduttore sarebbe stato piazzato da ambienti della camorra.

La pista sull’attentato a Sigfrido Ranucci

Lo scenario descritto nella lettera è adesso al centro delle inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Roma, che sta indagando sull’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre scorso.

Il pm Carlo Villani ha ascoltato nella giornata di venerdì 21 novembre, come persone informate sui fatti, Francescomaria Tuccillo, ex Ad della società Cantieri Navali Vittoria, e il giornalista di Report Daniele Autieri, autore del servizio “Battaglia Navale”, andato in onda nella puntata del 16 novembre.

ANSA

La villetta di Pomezia di Sigfrido Ranucci dove è avvenuta l’esplosione

Il servizio di Report

Nell’inchiesta di Report si fa riferimento al presunto “crocevia affaristico di interessi che lambirebbero anche la criminalità organizzata” all’interno della società adriese.

Sui Cantieri Navali Vittoria è stato applicato il golden power della presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto azienda strategica per la produzione di motovedette militari, come la nave ammiraglia della Guardia di Finanza, ma anche le motovedette per la guardia costiera tunisina, libica, cipriota e maltese.

In questo quadro, lo scorso 24 settembre Daniele Autieri è stato testimone del ritrovamento di due mitragliatrici da guerra non registrate mentre era nella sede di Cnv di Adria per l’inchiesta giornalistico. Un caso all’attenzione della procura di Rovigo.

La lettera anonima

Il nesso tra l’esplosione davanti casa di Ranucci e la vicenda della Cnv, sarebbe stato indicato in una lettera anonima inviata alla redazione di Report e al centro degli approfondimenti della Dda di Roma.

Come riportato da Adnkronos, inoltre, poche ore dopo l’attentato, l’oggi ex ad della Cnv, Francescomaria Tuccillo, ha ricevuto una pec con la quale gli è stato revocato l’incarico.

I pm, tramite le indagini dei carabinieri dei nuclei investigativi di Roma e Frascati, stanno procedendo sull’attentato per i reati di danneggiamento e violazione della legge sulle armi, entrambi aggravati dal metodo mafioso.